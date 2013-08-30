美国第二季GDP及失业金数据超预期

8月21日在惠而浦克利夫兰工厂拍到的场景。 REUTERS/Chris Berry

* 美国第二季GDP环比年率修正值为成长2.5%

* 8月24日当周初请失业金人数下降

* 数据巩固了美联储缩减刺激计划的理由

路透华盛顿8月29日 - 美国经济第二季大幅增速，受惠于出口蹿升；这亦增强了美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减大规模经济刺激计划的理由。

周四公布的另一项数据显示，上周美国初请失业金人数下降，这给出了8月聘雇加快的一个潜在信号。

美国商务部美周四公布，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长2.5%，增幅是第一季的两倍多。

上述报告可能会增强人们对经济回暖的信心，摆脱今年早些时候美国政府实施增税减支的撙节举措所带来的影响。

“我们目前可能正在度过财政政策拖累最严重的阶段，那么就像当前情况那样，民间需求不断改善应会支撑GDP成长加速，”摩根士丹利分析师Ted Wieseman表示。

美国政府最初估测第二季GDP扩张1.7%。但最近数据显示，第二季出口以逾两年来最快速度增长。

路透调查分析师原本预计第二季GDP增长2.2%。

许多分析师都认为，随着撙节计划对全国产出的影响开始减弱，美国经济在今年下半年将进一步加速。

撙节举措的影响在第二季显而易见，当时各级政府支出均降低。实际上，周四的数据显示减支对第二季经济成长的拖累程度超过初估。

浏览美国GDP数据图表，请点选(link.reuters.com/guw34t)

浏览美国一周初请失业金数据，请点选(link.reuters.com/xew34t)。

但不管怎样，这些数据可能使美联储官员对在今年稍晚开始缩减购债计划更有信心。

“今日数据的上修，确实扶助巩固了将开始缩减购债的看法，”PNCFinancial分析师Stuart Hoffman说。

股价上涨，美国公债收益率亦走高，同时美元兑欧元走强。

第二季度，住房投资占同期经济增幅的近五分之一。

不过，其它报告曾显示，在第二季度末段住房市场开始显得更为不稳。市场对于美联储或最早于9月开始缩减购债计划的预期，已大幅推高抵押贷款利率。

购债计划是美国近来的主要经济刺激措施之一。政府支出在2010年底时就开始拖累GDP成长。

在第二季，税率提高似乎阻碍了消费者支出。占美国经济活动逾三分之二的消费者支出增速减缓至1.8%，第一季增速为2.3%

不过，企业获利在第二季意外攀升，税后获利创2011年底以来最快增速。

数据公布后，上半年经济增长平均年率为1.8%，使得今年GDP增长速度更有希望达到美联储的预期。美联储在6月预测，2013年经济增长率至少为2.3%。

不过，第二季GDP的一些强势可能会削弱第三季的增长表现。GDP上修部分归因于零售商补货速度快于最初估计，因此他们在7-9月间补充库存的需求将可能降低。

“存货状况对(第三季)增长的负面作用可能大于我们此前预期，”摩根大通驻纽约的分析师Daniel Silver称。

劳工部另一份报告显示，美国8月24日当周初请失业金人数下降6,000人，至33.1万人。

自7月中旬以来，初请失业金人数就保持在33万人左右，支撑了8月就业加速增长的预期。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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