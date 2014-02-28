美国第四季GDP增速恐大幅削减

《路透晚报》--4月28日
特朗普对路透称，他将重新就“可怕的”自由贸易协议与韩国进行谈判，或者终止该协议。他并表示，韩国政府应当承担10亿美元的萨德(THAAD)反导系统相关支出。
* 美国第四季GDP增速料削减至2.5%
* 贸易、库存和消费者支出为拖累因素
路透华盛顿2月28日 -美国政府将大幅调降第四季经济成长率预估，因出口和企业补充库存力度不及预期强劲，美国经济回到更为常态的温和扩张轨道。
据一份路透调查显示，美国第四季国内生产总值(GDP)可能会降至2.5%。较上月公布的初值3.2%和第三季增速4.1%大为调降。
“GDP数据的修正将更好地反应基本经济趋势，去年下半年库存和出口增长大大提高了经济成长，而这些都不具可持续性，”纽约Unicredit Research的首席美国分析师Harm Bandholz表示。
商务部将在周五1330 GMT公布第四季GDP修正值。
政府对GDP数据作出大幅修正是很常见的事，因为在公布初值时，政府尚没有完整的数据。实际上，这周五公布的数据到下个月将因汇集了更多信息而被进一步修正。
若分析师们的预估准确，周五的GDP修正值将显示经济增速稍高于增长趋势潜能。分析师认为美国经济增长趋势潜能在2-2.3%之间。
贸易预计会是调整的主要因素。本月稍早公布的数据显示12月出口下滑，导致第四节贸易逆差大于政府预估。
初值显示贸易为第四季GDP增长贡献1.33个百分点。分析师预计贸易的贡献将减至约1.0个百分点。
Moody's Analytics的资深分析师RyanSweet称，“这仍是对GDP增长很大的贡献，且是2010年末以来最大的贡献。”
**库存对GDP的贡献度料降低**
第四季初值显示，库存增加1,272亿美元，该数字可能被下修。
上述数字为近16年来最高，第三季为增加1,157亿美元。
但分析师预计，库存对经济成长的贡献度料从初值0.42个百分点下修至0.2个百分点。
消费者支出也可能下修，此前数据显示11月和12月零售销售疲弱。
第四季消费者支出初值为增长3.3%，创三年最快增速。该数据可能被下修至增长约3%。消费者支出占美国经济活动的逾三分之二。最终国内需求亦可能因此被下修，初值为增长1.4%。
经济动能乏力的状况似乎延续至第一季，异常严寒的天气拖累零售销售、房屋建设和销售、聘雇以及工业生产。
美联储认为近期出现的疲弱情况应是暂时现象。联储一直在削减通过每月购债计划注入经济的资金规模。
联储主席叶伦周四在国会表示，异常的冬季严寒似乎导致了美国经济近期呈现疲弱迹象。不过她也重申，只有在经济前景出现“重大转变”时，联储才会暂停缩减购债。
尽管今年第一季开局不利，但经济学家仍乐观地认为，今年经济成长将会是五年前衰退结束以来最为强劲的一年。
“整体GDP数据可能下修，但我并不认为这意味着总体经济形势趋弱。我们只是遇到了一些困难，”MesirowFinancial驻芝加哥副首席经济学家Adolfo Laurenti说。
“我仍然相当看好2014年的前景。”
政府支出可能会下修，但住宅和非住宅建设投资以及企业设备支出的上修，可能会抵消这一影响。(完)
(编译 石冠兰/田建华/杜明霞/郑茵 审校 艾茂林/高琦/张若琪/许娜)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
特朗普对路透称，他将重新就“可怕的”自由贸易协议与韩国进行谈判，或者终止该协议。他并表示，韩国政府应当承担10亿美元的萨德(THAAD)反导系统相关支出。
路透北京4月28日 - 法国大选已一只靴子落地，政坛新星、立场中间派的马克龙将与极右翼候选人勒庞在5月7日展开终极对决，这说明法国政坛已不再是逾半个世纪以来左右两派分庭抗礼的格局。马克龙的胜出让欧元压力缓解，兑美元创五个月高点。而下个周末的第二只靴子似乎也不会太扰民。民调显示，马克龙将完胜勒庞。
路透纽约/旧金山4月28日 - 朝鲜半岛紧张局势加剧应该会令全球电子产品企业担忧，比如苹果，因为他们从韩国采购关键元器件。但投资者把这种忧虑抛到脑后，仍在大举买入主要出口商的股票，他们是受到稳健获利和大规模投资计划的鼓舞。