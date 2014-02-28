美国第四季GDP增速恐大幅削减

2013年10月4日在旧金山拍到的Twitter公司总部。 REUTERS/Robert Galbraith

* 美国第四季GDP增速料削减至2.5%

* 贸易、库存和消费者支出为拖累因素

路透华盛顿2月28日 -美国政府将大幅调降第四季经济成长率预估，因出口和企业补充库存力度不及预期强劲，美国经济回到更为常态的温和扩张轨道。

据一份路透调查显示，美国第四季国内生产总值(GDP)可能会降至2.5%。较上月公布的初值3.2%和第三季增速4.1%大为调降。

“GDP数据的修正将更好地反应基本经济趋势，去年下半年库存和出口增长大大提高了经济成长，而这些都不具可持续性，”纽约Unicredit Research的首席美国分析师Harm Bandholz表示。

商务部将在周五1330 GMT公布第四季GDP修正值。

政府对GDP数据作出大幅修正是很常见的事，因为在公布初值时，政府尚没有完整的数据。实际上，这周五公布的数据到下个月将因汇集了更多信息而被进一步修正。

若分析师们的预估准确，周五的GDP修正值将显示经济增速稍高于增长趋势潜能。分析师认为美国经济增长趋势潜能在2-2.3%之间。

贸易预计会是调整的主要因素。本月稍早公布的数据显示12月出口下滑，导致第四节贸易逆差大于政府预估。

初值显示贸易为第四季GDP增长贡献1.33个百分点。分析师预计贸易的贡献将减至约1.0个百分点。

Moody's Analytics的资深分析师RyanSweet称，“这仍是对GDP增长很大的贡献，且是2010年末以来最大的贡献。”

**库存对GDP的贡献度料降低**

第四季初值显示，库存增加1,272亿美元，该数字可能被下修。

上述数字为近16年来最高，第三季为增加1,157亿美元。

但分析师预计，库存对经济成长的贡献度料从初值0.42个百分点下修至0.2个百分点。

消费者支出也可能下修，此前数据显示11月和12月零售销售疲弱。

第四季消费者支出初值为增长3.3%，创三年最快增速。该数据可能被下修至增长约3%。消费者支出占美国经济活动的逾三分之二。最终国内需求亦可能因此被下修，初值为增长1.4%。

经济动能乏力的状况似乎延续至第一季，异常严寒的天气拖累零售销售、房屋建设和销售、聘雇以及工业生产。

美联储认为近期出现的疲弱情况应是暂时现象。联储一直在削减通过每月购债计划注入经济的资金规模。

联储主席叶伦周四在国会表示，异常的冬季严寒似乎导致了美国经济近期呈现疲弱迹象。不过她也重申，只有在经济前景出现“重大转变”时，联储才会暂停缩减购债。

尽管今年第一季开局不利，但经济学家仍乐观地认为，今年经济成长将会是五年前衰退结束以来最为强劲的一年。

“整体GDP数据可能下修，但我并不认为这意味着总体经济形势趋弱。我们只是遇到了一些困难，”MesirowFinancial驻芝加哥副首席经济学家Adolfo Laurenti说。

“我仍然相当看好2014年的前景。”

政府支出可能会下修，但住宅和非住宅建设投资以及企业设备支出的上修，可能会抵消这一影响。(完)

(编译 石冠兰/田建华/杜明霞/郑茵 审校 艾茂林/高琦/张若琪/许娜)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。