美国第三季GDP增速料超过3% 投资和贸易给予支撑

焦点：澳洲一季度整体CPI升至2014年以来最高 但核心通胀仍低于目标
路透悉尼4月26日 - 澳洲第一季消费者通胀率超过2%，为2014年以来首次，因汽油、医疗和教育费用上涨，这暗示当前经济周期中的通缩威胁可能已经过去。
路透华盛顿10月30日 - 美国第三季企业支出强劲，很可能促进经济增长，这也是企业领导人对经济的持续复苏抱有信心的迹象。
根据路透对分析师们的调查，美国经济第三季环比年率可能增长3.0%，房地产、贸易、政府和个人消费等领域也对经济提供支撑。
虽然这个增速可能低于第二季4.6%的增幅，但将是过去五个季度中增速在3%以上的第四个季度。
“这个季度企业投资表现非常不错，”宾州Moody's Analytics的资深分析师Ryan Sweet表示。
尽管美国企业现金持有量高达2万亿(兆)美元左右，但对于扩大支出却行动迟缓。不过这种状况即将发生改变。
闲置产能已经接近衰退前水平，第三季GDP报告预计显示，企业在设备方面的支出连续第二季录得两位数增长，而建筑投资也出现扩张。
虽然周二的数据预示第四季设备投资步伐略微放缓，但是预计仍然强劲，足以让经济加速成长。
“毫无疑问，过去几个季度企业投资活动已经回升，体现出对经济复苏的可持续性更加有信心，”UniCredit Research的首席美国分析师Harm Bandholz表示。
可能拖累经济成长的因素之一就是库存。库存增加为第二季经济成长贡献了1.42个百分点。
美国商务部将在周四1230 GMT公布第三季国内生产总值(GDP)初值。
**消费者支出料放缓**
美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三结束了资产购买计划。美联储官员认为整体经济有充足的潜在动能，指称企业投资增加。
尽管消费者支出增长速度料低于第二季的2.5%，但仍可能会对GDP增长做出贡献。消费者支出占到美国经济活动的三分之二以上。
消费者支出增长步伐缓慢，这可能会使第三季的通胀压力受限，报告中的两项物价指数升幅料将出现大幅减速。
汽油价格下滑和就业增长加速将在第四季度给消费者支出提供动力。就业成长加速料将提升薪资。
由于房屋建筑和销售的回暖，楼市或将成为另一个增长点。改善住房条件方面的支出也将带来助力。政府支出亦料将提供支撑。
贸易逆差缩小应该也会推动经济成长。虽然有人担心，美元走强及欧元区和中国经济放缓将打击美国出口成长，但分析师相信其影响有限。
“我们预计，第三季度集聚起来的动能将延续至第四季度，”苏格兰皇家银行的分析师Guy Berger表示。“我们相信，美元走强以及全球经济成长放缓对美国GDP的直接影响不大。”(完)
(编译 王兴亚/李春喜/王颖；审校 张明钧/龚芳/杜明霞)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼4月26日 - 澳洲第一季消费者通胀率超过2%，为2014年以来首次，因汽油、医疗和教育费用上涨，这暗示当前经济周期中的通缩威胁可能已经过去。
路透莫斯科4月25日 - 根据一项访问分析师和经济学家的路透调查，俄罗斯今年的经济增速可能没有官员预期的那么快，通胀率预计也不会放缓至央行的目标水平。
路透华盛顿4月25日 - 美国总统特朗普手下两名负责税务政策的高官周二在国会山与资深议员会面。华盛顿方面正在探究特朗普税改计划的细节，对此金融市场也密切关注。