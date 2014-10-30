美国第三季GDP增速料超过3% 投资和贸易给予支撑

路透华盛顿10月30日 - 美国第三季企业支出强劲，很可能促进经济增长，这也是企业领导人对经济的持续复苏抱有信心的迹象。

根据路透对分析师们的调查，美国经济第三季环比年率可能增长3.0%，房地产、贸易、政府和个人消费等领域也对经济提供支撑。

虽然这个增速可能低于第二季4.6%的增幅，但将是过去五个季度中增速在3%以上的第四个季度。

“这个季度企业投资表现非常不错，”宾州Moody's Analytics的资深分析师Ryan Sweet表示。

尽管美国企业现金持有量高达2万亿(兆)美元左右，但对于扩大支出却行动迟缓。不过这种状况即将发生改变。

闲置产能已经接近衰退前水平，第三季GDP报告预计显示，企业在设备方面的支出连续第二季录得两位数增长，而建筑投资也出现扩张。

虽然周二的数据预示第四季设备投资步伐略微放缓，但是预计仍然强劲，足以让经济加速成长。

“毫无疑问，过去几个季度企业投资活动已经回升，体现出对经济复苏的可持续性更加有信心，”UniCredit Research的首席美国分析师Harm Bandholz表示。

可能拖累经济成长的因素之一就是库存。库存增加为第二季经济成长贡献了1.42个百分点。

美国商务部将在周四1230 GMT公布第三季国内生产总值(GDP)初值。

**消费者支出料放缓**

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三结束了资产购买计划。美联储官员认为整体经济有充足的潜在动能，指称企业投资增加。

尽管消费者支出增长速度料低于第二季的2.5%，但仍可能会对GDP增长做出贡献。消费者支出占到美国经济活动的三分之二以上。

消费者支出增长步伐缓慢，这可能会使第三季的通胀压力受限，报告中的两项物价指数升幅料将出现大幅减速。

汽油价格下滑和就业增长加速将在第四季度给消费者支出提供动力。就业成长加速料将提升薪资。

由于房屋建筑和销售的回暖，楼市或将成为另一个增长点。改善住房条件方面的支出也将带来助力。政府支出亦料将提供支撑。

贸易逆差缩小应该也会推动经济成长。虽然有人担心，美元走强及欧元区和中国经济放缓将打击美国出口成长，但分析师相信其影响有限。

“我们预计，第三季度集聚起来的动能将延续至第四季度，”苏格兰皇家银行的分析师Guy Berger表示。“我们相信，美元走强以及全球经济成长放缓对美国GDP的直接影响不大。”(完)

(编译 王兴亚/李春喜/王颖；审校 张明钧/龚芳/杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。