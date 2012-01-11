盖特纳访华 寻求中国支持制裁伊朗

路透北京1月10日电（记者 Lucy Hornby）---美国财政部长盖特纳本周访华，就对伊朗实施更严厉制裁措施寻求中国支持。

中国是伊朗石油最大消费国。美国试图通过限制伊朗石油收入，迫使其放弃核武器项目，同时避免原油价格大幅上涨，继而威胁全球经济。

中国面临的挑战是，如何既保证对伊朗的承诺，又被美国视为合作夥伴，在两者之间取得平衡。

悉尼大学国际安全研究中心的John Lee称："我认为，美国此举关键是想孤立中国。如果美国能获得日本支持，更重要的是，还获得俄罗斯支持，那麽，中国在是否参与美国主导的任何多边制裁上将倍感压力。"

美国总统奥巴马近期签署了一项法案，对与伊朗央行合作的金融机构进行制裁。伊朗央行是其石油出口的主要结算中心。

中国支持联合国安理会呼吁伊朗停止铀浓缩活动的决议，但也致力於确保中伊能源关系不会受到影响。

中国批评美国和欧盟对伊朗实施单边制裁，并称他们不应采取超越联合国决议的措施。

盖特纳周二在钓鱼台国宾馆与中国国务院副总理王岐山进行会晤，周三还将与中国国务院总理温家宝、中国国家副主席习近平及中国国务院副总理李克强进行会晤。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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