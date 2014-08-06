美军少将在阿富汗被枪杀

美国、德国和阿富汗的官员表示，一名美国将领周二被枪杀身亡，另有十多人受伤，其中包括一名德国将领。据信这名枪手是一名阿富汗士兵，这也是最新发生的一起内部袭击。美军周二表示，驻阿联军高级官员、美国的哈罗德·格林少将遇难。军方官员称，他也是自越南战争发生以来美国在海外行动中阵亡的最高级别军事官员。路透