陷桃色丑闻的美国前中情局长否认泄露机密信息

前中情局长彼得雷乌斯7月12日在爱达荷太阳谷出席会议的资料图片。 REUTERS/Jim Urquhart

路透华盛顿11月15日电（记者 Mark Hosenball）---因婚外情丑闻辞职的前美国中情局局长彼得雷乌斯(David Petraeus)称，从未与绯闻女主角布罗德维尔(Paula Broadwell)分享任何机密文件。

彼得雷乌斯还对HLN电视台的记者表示，辞职的原因是婚外情丑闻，而不是2012年9月11日美国驻班加西使馆遇袭事件中情局应承担责任。

路透周三曾报导，调查人员在布罗德维尔使用的一台电脑上发现了大量机密信息。消息人士指出，调查人员正在审查这些信息是否本应储存在更加安全的环境内。

调查人员周四称，他们并不排除彼得雷乌斯将机密信息传递给布罗德维尔的可能性。他们拒绝透露姓名。

接触到调查报告的消息人士周四称，在布罗德维尔的电脑中发现的机密信息都不是来自中情局。这些信息看起来有日期，而日期显示这些信息的时间早於2011年9月，彼得雷乌斯是在2011年9月才前往中情局工作。

作为美军预备役情报官员，布罗德维尔拥有可以获得机密文件的安全许可。征得布罗德维尔同意後，美国联邦调查局搜查了她在北卡罗莱纳的家。

布罗德维尔获取机密信息的许可已经被冻结，如果调查人员发现她处理机密信息不当，她的许可或被废除，她还可能面临更为严重的惩罚。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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