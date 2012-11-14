美国军界坏消息不断 四星上将沃德贬为三星中将

2009年11月25日时任美军非洲司令部司令的沃德在阿尔及尔出席记者会。 REUTERS/Louafi Larbi

路透珀斯11月14日电---近日美国军界坏消息不断，国防部长帕内塔（Leon Panetta）访问澳大利亚期间宣布，即将退休的陆军四星上将沃德（William Ward）因滥用公款被贬为三星中将，并被勒令补交数万美元款项。

近日美国军界丑闻缠身，先是退休四星上将彼得雷乌斯（David Petraeus）深陷性丑闻，辞去中情局局长职务。後来此宗丑闻调查范围扩大，发现驻阿富汗美军司令艾伦（John Allen）与彼得雷乌斯丑闻涉事者之一有“不恰当”通信，艾伦受到调查。

五角大楼调查发现沃德诸多滥用公款的证据，包括与妻子乘坐军方飞机，在百慕大经停加油并住进豪华套房。

五角大楼称要求沃德补交8.2万美元款项。

国防部官员称，沃德被贬为三星中将後，退休金将调降3万美元，但仍将超过20万美元。（完）

编译：朱淑珍 发稿： 王燕焜

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