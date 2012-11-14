美国军界坏消息不断 四星上将沃德贬为三星中将

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透珀斯11月14日电---近日美国军界坏消息不断，国防部长帕内塔（Leon Panetta）访问澳大利亚期间宣布，即将退休的陆军四星上将沃德（William Ward）因滥用公款被贬为三星中将，并被勒令补交数万美元款项。
近日美国军界丑闻缠身，先是退休四星上将彼得雷乌斯（David Petraeus）深陷性丑闻，辞去中情局局长职务。後来此宗丑闻调查范围扩大，发现驻阿富汗美军司令艾伦（John Allen）与彼得雷乌斯丑闻涉事者之一有“不恰当”通信，艾伦受到调查。
五角大楼调查发现沃德诸多滥用公款的证据，包括与妻子乘坐军方飞机，在百慕大经停加油并住进豪华套房。
五角大楼称要求沃德补交8.2万美元款项。
国防部官员称，沃德被贬为三星中将後，退休金将调降3万美元，但仍将超过20万美元。（完）
编译：朱淑珍 发稿： 王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。