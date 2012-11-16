美中情局前局长桃色丑闻成好莱坞热门题材

路透洛杉矶11月15日电（记者 Sue Zeidler）---倘若哪位编剧拿着关於退休四星上将彼得雷乌斯（David Petraeus）性丑闻的剧本，肯定会在好莱坞成为炙手可热的人物。

周一以来，各电影公司的高管就没完没了地开会，筛选有什麽剧本是可以改编成电影的。版权代理电话不断，剧本作者也接到许多电子邮件。

版权代理称，现在还不清楚彼得雷乌斯或绯闻女主角布罗德维尔(Paula Broadwell)是否会出售关於此宗绯闻的权益，是否会向电影制作人提供内幕，以便後者制作一部卖座影片或纪录片。

专家指出，把事件拍成电视电影是最快与观众见面的方式，可能最快一年就能在电视上播放。而要拍成影院播放的电影，等到与观众见面时，这宗丑闻可能已经被人们淡忘了。

好莱坞制片人阿姆斯特朗（Chris Armstrong）说：“这宗丑闻里有许多好莱坞和公众喜欢看到的元素。有欲盖弥彰、有阴谋串通、有中情局、有政界高层、还有桃色绯闻。”

罗奇（Jay Roach）执导了以前副总统候选人佩林（Sarah Palin）为原型的电视剧《规则改变》（Game Change），他说当时曾经与一些电影公司商谈过，但最後还是选择与HBO合作。HBO称，这部电视电影开播的周末，就吸引了360万观众。

让编剧们感到兴奋的是，彼得雷乌斯丑闻还在延伸，不时有新的爆料，有色情、有阴谋，甚至可能关乎国家安全事务。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。