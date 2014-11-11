小布什乐见其弟弟与希拉里在2016年大选中对决

路透达拉斯11月10日（记者 Steve Holland） - 不要介意可能出现的姓名疲劳。美国前总统小布什喜欢这一想法：其弟弟、共和党人杰布·布什，与民主党人希拉里在2016年总统大选中对决。

他在推广其新书《41：我父亲的肖像》的一次采访中称，他正力促杰布成为布什家族第三位总统。

61岁的杰布·布什曾担任过佛罗里达州的两任州长，目前正在考虑是否竞选共和党总统候选人提名，并表示今年年底前将做出决定。

”他拥有当总统必备的经验。他懂得成为一个领导者意味着什么。他能用具有吸引力的方式来吸引不同的选民团体，“小布什告诉路透。”他具有远见，“，并补充道，如果杰布决定竞选，”我将全力以赴”帮助他。

小布什称，希拉里·克林顿参选将会缓和美国人对可能会有第三位布什总统的任何担忧。希拉里的丈夫比尔·克林顿曾当过两任美国总统。

“有一些人将会说，我绝对不会选同一姓氏的人，”小布什说。“当然若他（杰布·布什）与希拉里·克林顿竞选的话，那么我认为姓氏的问题就会弱化，人民就会选他们中一人当领导人。但他俩都没有宣布，我确实不知道杰布是否要竞选。”

希拉里·克林顿2008年未能获得民主党总统候选人提名，后来于2009年至2013年担任奥巴马政府的国务卿。若希拉里再次角逐白宫，将很有希望赢得党内提名。她曾说过将于明年年初做出决定。（完）

编译：高良萍 发稿：王凤昌

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