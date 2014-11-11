小布什乐见其弟弟与希拉里在2016年大选中对决

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透达拉斯11月10日 - 不要介意可能出现的姓名疲劳。美国前总统小布什喜欢这一想法：其弟弟、共和党人杰布·布什，与民主党人希拉里在2016年总统大选中对决。
他在推广其新书《41：我父亲的肖像》的一次采访中称，他正力促杰布成为布什家族第三位总统。
61岁的杰布·布什曾担任过佛罗里达州的两任州长，目前正在考虑是否竞选共和党总统候选人提名，并表示今年年底前将做出决定。
”他拥有当总统必备的经验。他懂得成为一个领导者意味着什么。他能用具有吸引力的方式来吸引不同的选民团体，“小布什告诉路透。”他具有远见，“，并补充道，如果杰布决定竞选，”我将全力以赴”帮助他。
小布什称，希拉里·克林顿参选将会缓和美国人对可能会有第三位布什总统的任何担忧。希拉里的丈夫比尔·克林顿曾当过两任美国总统。
“有一些人将会说，我绝对不会选同一姓氏的人，”小布什说。“当然若他（杰布·布什）与希拉里·克林顿竞选的话，那么我认为姓氏的问题就会弱化，人民就会选他们中一人当领导人。但他俩都没有宣布，我确实不知道杰布是否要竞选。”
希拉里·克林顿2008年未能获得民主党总统候选人提名，后来于2009年至2013年担任奥巴马政府的国务卿。若希拉里再次角逐白宫，将很有希望赢得党内提名。她曾说过将于明年年初做出决定。(完)
编译：高良萍 发稿：王凤昌
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。