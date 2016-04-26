（修正）奥巴马称世界需要强大、团结的欧洲

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
（修正标题和内文措辞）
路透德国汉诺威4月25日（记者 Roberta Rampton） - 美国总统奥巴马周一称，美国需要一个强大、团结的欧洲来维持国际秩序。他还敦促欧洲盟国增加防御支出，以应对“伊斯兰国”及其它安全威胁。
正在德国访问的奥巴马呼吁欧洲民众暂时搁置他们国家面临的各种危机，维持为欧洲大陆带来和平的一体化。德国是奥巴马此次欧洲之行的最后一站。
奥巴马此前在英国访问时呼吁英国留在欧盟。
“我今天来到这个欧洲腹地想说的是，美国和全世界需要一个强大、繁荣、民主和团结的欧洲，”奥巴马在参观汉诺威工业博览会期间说道。
“这是重要时刻，这个大陆发生的事情对全球各地的民众都会产生影响，”奥巴马周一称。
“如果一体化、和平、自由、多元化、市场自由的欧洲都开始怀疑自己，开始质疑过去数十年取得的进步，那么我们预期世界上许多地方刚刚取得的进步将会难以为继。”
奥巴马需要欧洲盟国的支持来应对在俄罗斯和中东的对外政策挑战，他还借助在汉诺威的平台宣布向叙利亚再增兵250人。
奥巴马称，欧洲基本上可以更多作为来增强自身防卫并应对“伊斯兰国”。他还再次呼吁北约成员国多做贡献，并对在防御需求方面出现的自满趋势提出警告。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。