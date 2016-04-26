修正 - 奥巴马称世界需要强大、团结的欧洲

(修正标题及内文措辞；本文由路透中文网编译提供)

记者 Roberta Rampton

路透德国汉诺威4月26日 - 美国总统奥巴马周一称，美国需要一个强大、团结的欧洲来维持国际秩序。他还敦促欧洲盟国增加防御支出，以应对“伊斯兰国”及其它安全威胁。

正在德国访问的奥巴马呼吁欧洲民众暂时搁置他们国家面临的各种危机，维持为欧洲大陆带来和平的一体化。德国是奥巴马此次欧洲之行的最后一站。

奥巴马此前在英国访问时呼吁英国留在欧盟。

“我今天来到这个欧洲腹地想说的是，美国和全世界需要一个强大、繁荣、民主和团结的欧洲，”奥巴马在参观汉诺威工业博览会期间说道。

“这是重要时刻，这个大陆发生的事情对全球各地的民众都会产生影响，”奥巴马周一称。

“如果一体化、和平、自由、多元化、市场自由的欧洲都开始怀疑自己，开始质疑过去数十年取得的进步，那么我们预期世界上许多地方刚刚取得的进步将会难以为继。”

奥巴马需要欧洲盟国的支持来应对在俄罗斯和中东的对外政策挑战，他还借助在汉诺威的平台宣布向叙利亚再增兵250人。