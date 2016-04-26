修正 - 奥巴马称世界需要强大、团结的欧洲

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
(修正标题及内文措辞；本文由路透中文网编译提供)
记者 Roberta Rampton
路透德国汉诺威4月26日 - 美国总统奥巴马周一称，美国需要一个强大、团结的欧洲来维持国际秩序。他还敦促欧洲盟国增加防御支出，以应对“伊斯兰国”及其它安全威胁。
正在德国访问的奥巴马呼吁欧洲民众暂时搁置他们国家面临的各种危机，维持为欧洲大陆带来和平的一体化。德国是奥巴马此次欧洲之行的最后一站。
奥巴马此前在英国访问时呼吁英国留在欧盟。
“我今天来到这个欧洲腹地想说的是，美国和全世界需要一个强大、繁荣、民主和团结的欧洲，”奥巴马在参观汉诺威工业博览会期间说道。
“这是重要时刻，这个大陆发生的事情对全球各地的民众都会产生影响，”奥巴马周一称。
“如果一体化、和平、自由、多元化、市场自由的欧洲都开始怀疑自己，开始质疑过去数十年取得的进步，那么我们预期世界上许多地方刚刚取得的进步将会难以为继。”
奥巴马需要欧洲盟国的支持来应对在俄罗斯和中东的对外政策挑战，他还借助在汉诺威的平台宣布向叙利亚再增兵250人。
奥巴马称，欧洲基本上可以更多作为来增强自身防卫并应对“伊斯兰国”。他还再次呼吁北约成员国多做贡献，并对在防御需求方面出现的自满趋势提出警告。(完)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.