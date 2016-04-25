奥巴马称美方仍在分析朝鲜近期的活动

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透德国汉诺威4月24日 - 美国总统奥巴马周日称，朝鲜正在从事挑衅行为，美国方面仍在对朝鲜近期的各种活动进行分析。朝鲜此前表示该国进行了潜射弹道导弹发射试验。
“显然，朝鲜继续从事连续的挑衅行为，他们一直在积极推进一核项目--发射核武器的能力。”奥巴马在与德国总理默克尔的联合新闻发布会上称。
“尽管他们的这些试验多数失败，但他们每次进行这些试验都能获得知识。”奥巴马补充说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。