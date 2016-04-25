奥巴马称美方仍在分析朝鲜近期的活动

路透德国汉诺威4月24日 - 美国总统奥巴马周日称，朝鲜正在从事挑衅行为，美国方面仍在对朝鲜近期的各种活动进行分析。朝鲜此前表示该国进行了潜射弹道导弹发射试验。

“显然，朝鲜继续从事连续的挑衅行为，他们一直在积极推进一核项目--发射核武器的能力。”奥巴马在与德国总理默克尔的联合新闻发布会上称。