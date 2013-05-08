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寰宇花絮 | 2013年 5月 8日 星期三 17:10 BJT

九位富豪签名加入“捐赠誓言” 承诺捐出至少半数身家

路透迈阿密5月7日 - 世界顶级富豪沃伦·巴菲特和比尔·盖茨发起的“捐赠誓言”（Giving Pledge）活动，又获得九个家庭及个人的签名加入，他们承诺将向慈善事业捐出至少半数身家。

“捐赠誓言”周二称，新加入这项活动的富豪包括纽约地产大鳄斯蒂芬·罗斯（Stephen Ross）。这项活动由盖茨和巴菲特于2010年发起。

此外，新加入者还包括对冲基金经理、埃利奥特管理公司（Elliott Management Corp）创始人兼总裁保罗·辛格尔（Paul E. Singer）、以及塑身内衣品牌SPANX创始人萨拉·布雷克里（Sara Blakely）。

企业家克雷格·麦考（Craig McCaw）及妻子Susan也签名加入了这项活动。

“捐赠誓言”本身不接受捐款，也不会告诉捐赠者如何捐赠，只是鼓励富豪承诺在一生中或去世后向慈善事业捐款。

目前“捐赠誓言”活动已获得114份签名。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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