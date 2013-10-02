美国政府关门推迟了经济数据公布时间 恐令投资人无所适从

10月1日在旧金山一家国家公园，安保人员公告政府关门带来的影响。 REUTERS/Stephen Lam

路透华盛顿10月1日 - 美国政府周二开始部分停止运作，也使得美国经济数据公布时间推迟，令政策官员和投资者陷入茫然之中。

从作物收成到失业率数据等许多备受关注的美国数据，在政府关门期间将不会公布。

负责公布经济成长数据的经济分析局关闭了网站，未在预订时间发布建筑支出数据。

预定在周五公布9月就业报告的劳工统计局亦表示，在政府恢复运作前不会做任何发布。

“在政府关门期间，劳工统计局不会收集数据、发布报告和回应民众询问，”劳工统计局称。“当联邦政府恢复运作，网站将会再次更新。届时将公布调整后的时间表。”

美国国会未能就政府支出达成协议，因此联邦政府机构自周二开始停止运作。缺乏数据将让政策官员和投资人难以评估美国经济体质，以及全球市场大宗商品的供应情况。

每月的非农就业报告通常会左右全球金融市场的走势，因投资人利用该数据来对美国货币政策走向做预测。

没有这项数据，他们就得仰赖民间的ADP就业报告。和政府更为全面的就业数据相比，ADP就业报告在预测就业成长方面的准确度不甚稳定。

**迷雾中谨慎前行**

政府若长时间关门，可能也会让交易商的荷包缩水，因为投资者对经济前景的押注将更加谨慎，从而导致经纪商的佣金收入减少。

“华尔街的客户在看法发生改变时，会调动资金买卖证券。没有了政府发布的经济报告，你就没有了改变看法的理由，”三菱东京日联银行驻纽约的董事总经理兼首席金融经济学家Chris Rupkey表示。

美国国会两党议员未能就联邦预算达成一致后，美国农业部也关闭了其主要网站，并暂停发布数十份报告。

农业部周二虽然发布了每日谷物出口情况，但这可能是政府重新开门前的最后一份报告。美国是全球最大的农产品出口国。

将于10月11日公布的下一份月度农作物报告十分重要，若政府一直关闭，可能让期待该报告出炉的交易商感到沮丧。

一些政府数据将继续发布，包括一周初请失业金数据，以及至少下周的能源产出与价格数据。能源部统计局称，该部门资金不会很快用尽。

财政部将继续进行公债标售，也会持续发布国际资本流动和其他金融市场数据。

除了ADP报告之外，其他民间经济数据也将继续发布，例如周二供应管理协会(ISM)发布的报告显示，9月制造业活动升温。

目前还不清楚政府日后补发被延迟报告的速度会有多快，也不清楚若政府关门时间很短，是否能在周五如期发布月度就业报告。(完)

(编译 王冠中/徐文焰；审校 张涛)

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