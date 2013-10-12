美国政府长期部分关门可能对经济造成巨大冲击

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透华盛顿10月11日 - 分析师警告称，如果美国政府部分关门的情况持续超过一个月，美国经济增长可能受到巨大冲击。
经济学家预计，政府部分关门的情况每持续一周，第四季度国内生产总值将因此减少约0.1个百分点。
“如果关门持续到10月底，经济影响将很大，第四季度实际GDP可能因此减少高达1.5个百分点。”穆迪首席经济学家Mark Zandi指出。
“如果关门时间超过一个月，可能导致第四季度增长停滞；如果关门时间超过两个月，可能引发经济衰退。”
分析师表示，如果美国国会不能在下周四的债务上限到期后延长举债上限，对增长的影响可能更大。
增长受到的冲击将主要来自消费者支出减少，因为被迫休假的员工推迟一些采购。一些政府外包雇员和其他非联邦工作人员也在政府关门期间失去收入来源。
周五公布的数据显示，10月初消费者信心触及九个月低位，反映政府关门对经济的影响。
周四公布的初请失业金数据显示，因非联邦工作人员申请失业金，上周初请失业金人数达到六个月高位。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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