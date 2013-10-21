美国财政之争促投资者规避风险

10月17日在马丁路德金国家公园拍到的公园关闭的通知被摘下，公园重启开发的图片。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透伦敦10月21日 - 美国债务上限之争引发的恐慌可能正在改变人们对安全资产的认识，投资者越来越多地认为“家”才是安全的港湾。

随着美国上次调高债务上限的最后期限10月17日临近，忧心忡忡的资金流入诸如瑞郎、黄金、或高评级的非美国公债等传统避险资产。

不过，出于保护资产组合的考虑，人们的确卖出了一直被视为头号避险资产的美国公债，抛出最容易受美国债务违约风险冲击的短债。持有这类票券的美国货币市场基金亦遭遇两年来最大规模的资金流出。

像日本投资者等其他人，则把资金带回国内，投入他们熟悉的高流动性市场，这里既没有汇率风险，也没有额外的交易成本。

这样的做法加强了一种新兴趋势，那就是保守投资者逐渐削减海外持仓，以便在人口老龄化的大背景下限制风险。发达市场从中获益，有近56万亿美元或70%的全球机构资产都来源于发达市场。

“什么是避险资产？就存在于整体经济和政治基础安全的市场，而且投资进出时不会有太大的价差，”美银美林的欧洲投资策略主管John Bilton表示。

日本投资者在汇回海外资金方面最为明显，截止10月5日当周，他们净沽出近230亿美元外国债券。

根据路透每月对基金经理进行的调查，9月欧洲基金经理把资金从新兴亚洲和美国股市撤回，并增加了国内股票持仓，因为欧洲的增长动能正在增强。

欧洲投资者对欧洲股票的配置比重上升到32.4%，为2011年10月以来最高。

8月英国投资者对国内股票的配置比也由22.7%增加至23.4%，此外日本投资者对日股的配置也达到至少一年来最高水平。

人口老龄化以及监管更加严苛等因素促使投资者缩减海外投资，并把部分资产转投债券。

英国工程公司GKN的退休金计划托管人Anthony Deeley表示，该公司一个养老金计划首先考虑的就是降低风险，让英镑计价的国内资产发挥重要作用。该养老金计划已不再接纳新的人员，目前的平均年龄为78岁。

“我们的确是用英镑支付养老金，所以英镑计价的资产管理起来容易得多，部分是因为我们不需要进行外汇对冲。这让我们轻松很多，”他称。

从1994年到2011年，英国持有的本国主权债务比例增长四倍至35%。境外证券比例在2007年触顶，达到35%，2011年回落至29%。

“如果扩展境外投资，那么也将增加投资组合中外汇风险的波动性。而且就我们所见，承担这种风险在系统上不会得到补偿，”瑞典第二国民养老基金(Second Swedish National Pension Fund)首席投资战略分析师Tomas Franzen在Clear Path Analysis发布的报告中表示。

在发达市场内部，流回境内的资金可能会使日本和欧洲获益。这两个地区的人口老龄化速度快于美国。

**股市与债市**

在美国债务僵局逼近10月17日最后期限期间，资金从股市流向债市的传统避险行为也不明显。

Bilton表示，债市可能不再比股市避险。根据美国银行计算，债市的夏普比率(Sharpe Ratio)--衡量每单位风险与回报比率的指数--自2006年以来首次在一段时间内低于股市。

“根据承担的风险程度来看，债市比股市风险更大，这很不正常。这种反转让人质疑什么才是避险资产，”Bilton称。(完)

(编译 艾茂林/李春喜/朱晓军 审校 李爽/王翔琼/高琦)

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