芝加哥期市：CBOT大豆期货升至六个月高位，因阿根廷天气忧虑

路透芝加哥1月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二大涨约2%，分析师称，因阿根廷过度降雨，令投资人担心产量前景。

3月大豆期货合约 收升23美分，报每蒲式耳10.69-1/4美元，盘中高见10.75-1/2美元，为7月中来最高。

大豆期货大涨触动一波农户卖盘后，期价缩减了涨幅。

美国农业部报告，最近一周出口检验美国大豆140.9466万吨，高于市场预估的110-140万吨。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布，12月美国大豆压榨量降至1.60176亿蒲式耳，低于11月的1.60752亿和市场预估均值1.628亿。但交易商对该利空的报告无甚反应。

3月豆粕合约 收高14.90美元，报每短吨348.80美元。3月豆油合约 小幅收低0.04美分，报35.56美分。

今日CBOT大豆预估成交量为379,373口，豆粕为239,295口，豆油为160,870口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)