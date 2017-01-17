芝加哥期市：CBOT大豆期货升至六个月高位，因阿根廷天气忧虑

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。
路透芝加哥1月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二大涨约2%，分析师称，因阿根廷过度降雨，令投资人担心产量前景。
3月大豆期货合约 收升23美分，报每蒲式耳10.69-1/4美元，盘中高见10.75-1/2美元，为7月中来最高。
大豆期货大涨触动一波农户卖盘后，期价缩减了涨幅。
美国农业部报告，最近一周出口检验美国大豆140.9466万吨，高于市场预估的110-140万吨。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布，12月美国大豆压榨量降至1.60176亿蒲式耳，低于11月的1.60752亿和市场预估均值1.628亿。但交易商对该利空的报告无甚反应。
3月豆粕合约 收高14.90美元，报每短吨348.80美元。3月豆油合约 小幅收低0.04美分，报35.56美分。
今日CBOT大豆预估成交量为379,373口，豆粕为239,295口，豆油为160,870口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录淡化了后续激进加息的可能性，打压美元下跌。
路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日