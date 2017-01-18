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货币新闻 | 2017年 1月 19日 星期四 05:52 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货继续攀升，因阿根廷天气忧虑

路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连续第四日上涨，触及六个月高位，分析师称，因担心阿根廷的产量前景。

CBOT-3月大豆期货 收高5-3/4美分，报每蒲式耳10.75美元，盘中触及7月中以来最高的10.80美元。

在大豆期货触及日高时，市场出现美国农户的现货卖盘。

3月豆粕期货 收高2.30美元，报每吨351.10美元，受到大豆走高提振。

3月豆油期货 收高0.02美分，报每磅35.58美分，在豆粕/豆油价差交易中跑输。

今日CBOT大豆预估成交量为286,919口，豆粕为145,212口，豆油为89,284口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
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