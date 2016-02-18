（修正）综述：美国工业生产强劲增长 暗示经济重拾增长动能

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
路透华盛顿1月22日 - 在白宫周围一些街区的人行道上，周日仍可看到人们丢弃的写着“爱大于恨”和“造桥而非筑墙”等文字的牌子。这是抗议总统特朗普政策的妇女游行留下的东西。
(更正：第二个新闻要点应为“因公用事业产出大增”，而非“因公用事业指数飙涨”。小标前最后一段应为“上调了0.1个百分点”，而非“上调了0.1%”；补充代码。)
路透华盛顿2月17日 - 美国1月工业生产增幅为14个月来最大，因制造业和公用事业产出增长，这是美国经济在今年初重拾动能的最新迹象。
尽管周三发布的另一项数据显示，上月房屋开工意外下降，但这可能是因天气恶劣所致，特别是东北部和中西部地区。由于建筑许可指标高于房屋开工指标，住房建筑活动可能会在未来数月加速增长。
五个月来首次实现工业生产增长，应该帮助缓解经济陷入衰退的担忧，这种担忧已经在股市掀起波澜，并导致对美国联邦储备委员会(FED/美联储)3月升息的押注减少--今年升息的机率只有50%。
“工业生产反弹并非完全出乎人们的预料，因为经济仍在增长，这应证了我们的观点，即排除3月升息的可能性是错误的，”瑞穗证券首席策略师Steven Ricchiuto称。
美联储称，上月工业生产增长0.9%，为2014年11月以来最大增幅，12月下降0.7%。上月制造业产出增长0.5%。
制造业产出增长反映出耐用品，以及食品和化学产品的产出增加，但制造业仍没有走出困境，仍将受困于美元走强、全球需求疲弱和油价下挫。
工业生产也受助于公用事业产出飙升5.4%，因气温恢复正常带动取暖需求激增。矿业产出持平，此前连续四个月大幅下挫。
美国公债价格下跌，美元兑一篮子货币基本持平，美股上涨。
“这份报告的整体基调令人鼓舞，表明美国工业领域目前的衰退势头得到缓解，”道明证券副首席经济学家Millan Mulraine称。
这份乐观的工业生产报告，加之上周强劲的消费者支出数据，显示美国经济成长在2015年第四季突然放缓后，今年首季初重新提速。
美国第四季经济增长0.7%。工业生产报告出炉后，巴克莱将美国第一季经济增长预估上调了0.1个百分点，至2.5%。
**房屋开工疲弱**
美国商业部在另外一份报告中称，1月房屋开工下降3.8%，经季节性调整后房屋开工年率为109.9万户。东北部开工率下降，因上月遭雪暴袭击，中西部地区开工率也大降。
建筑许可下跌0.2%，年率为120.2万。建筑许可仍高于房屋开工，表明建筑活动在未来数月将会反弹。另外，住宅市场基本面仍强劲，劳动力市场收紧开始推动薪资增长。
“我们仍相信，住宅市场将是2016年经济的亮点之一...因就业增长强劲，新组建的家庭数量增加和当前供应缺乏，特别是新屋市场，”富国证券的首席经济学家Mark Vitner称。
“利率可能在更长时间维持低水平的预期也支撑了需求，”他称。
在今日公布的第三份报告中，劳工部称，1月生产者物价指数(PPI)微涨0.1%，因服务成本增加，12月PPI下跌0.2%。截至1月的过去12个月，PPI下滑0.2%，12月的年降幅为1.0%。
1月服务成本上涨，其中涨幅最大的是机械设备利润率，大涨4.0%。与证券经纪和交易、贷款服务、服装、鞋子和配饰零售相关的价格上涨，燃油和润滑剂零售价格也上涨。
但能源价格下跌5.0%，12月下跌3.5%，批发食品价格上涨1.0%。
生产者物价指数的一个关键指标是扣除食品、能源和贸易服务的核心生产者物价指数，该指数上涨0.2%，与12月涨幅一致。
在截至1月的12个月内核心PPI上涨0.8%，整体来看，通胀率目前低于美联储设定的2%的目标。
“PPI通胀率已经提高，问题是增幅是否足以推动消费者通胀率向2%的目标攀升，”FTN Financial首席经济学家Chris Low称，“PPI指数增长略有加速是朝正确的方向迈出了一步，但还不足以让市场相信美联储能实现其通胀目标。”(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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