美国第三季经济增速为一年来最快 但基本形势仍显疲弱

分析：月初资金转松中国央行持续净回笼 降杠杆路上紧平衡料常态化
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。
* 第三季GDP成长2.8%，为一年来最快速度
* 库存增加且进口疲弱，提振了产出增长
* 消费者与企业支出减弱
* 数据显示经济从根本上来说仍然呆滞
路透华盛顿11月7日 -美国经济成长在第三季加快速度，因企业补充库存，但消费者支出扩张速度为两年来最慢，显示经济基本动能在减弱。
商务部周四公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.8%，是一年来的最快水平。第二季扩张速度为2.5%。
但是，库存在第三季增幅中占到0.8个百分点，比例较大。
一项衡量国内需求的指标仅上升1.7%，分析师认为这不足以促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减购债规模。美联储每月购买850亿美元的债券，以使借款成本保持在低位。
“我们尚未看到美联储所期待的那种加速成长，也就是可以让其开始缩减购债规模的强劲成长，”美银美林的分析师JoshuaDennerlein表示。
分析师先前预期第三季GDP成长2%。
约占美国经济活动三分之二以上的消费者支出，在第三季扩张1.5%，是2011年第二季以来的最慢速度。第二季增幅为1.8%。
消费者支出放缓，表明企业所增加的库存有些可能是不必要的。
这可能迫使企业削减库存，进而抑制第四季经济成长。由于美国政府在10月部分停摆16天，外界已经预计第四季经济成长低迷。
“如果需求在年底前加速增长，企业应该能够满足这一需求，”Plante Moran FinancialAdvisors投资总监Jim Baird表示。
“但是如果需求没有大幅增长，那么未来可能需要缩减生产，以使库存回到正常水平。”
由于第三季库存积累加快，高盛分析师下调了对第四季GDP的预估。他们目前预计第四季GDP增长1.5%，低于此前预估的增长2%。
查看美国失业金申领图表，请点选(link.reuters.com/xew34t)
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**家庭和企业支出时出手谨慎**
消费者支出数据疲软，以及欧洲央行周四意外降息，提振了美国公债价格。美元兑欧元快速升至逾七周高点，但美股下跌。
第三季消费放缓，部分缘于天气异常凉爽，导致对公用事业的需求疲软。但家庭也因就业增长放缓而不敢随便花钱。
尽管第三季家庭可支配收入增长率放缓至2.5%，但储蓄率却上升到了4.7%，凸显消费者的谨慎心态。
劳工部公布的一项报告显示，就业市场继续缓慢改善。上周经季节调整的初请失业金人数下降9,000人，至33.6万人。
2013年上半年美国经济成长1.8%，受到年初财政政策紧缩的拖累。
随着财政政策的拖累减弱，原本预计第四季经济能够加速成长。但是，现在分析师估计，上月联邦政府部分关门将使GDP增幅减少多达0.6个百分点。
财政政策让经济前景更加不确定，导致企业在增加人手方面非常谨慎。
GDP报告显示，企业也在收缩资本财方面的支出。第三季整体企业投资放缓，设备投资一年来首次下降。包括采矿和钻探在内的非住宅类建筑支出连续第二季上升。
“民间部门的增长在夏季减速，对于政府10月关门影响的缓解作用小于我们的期望，”MesirowFinancial的首席分析师Diane Swonk表示。
除了库存，进口增长放缓也给予经济一些支撑作用，因其限制了贸易逆差扩大，但也凸显出内需乏力。贸易为经济增长贡献了0.31个百分点。
各州和地方政府的支出强劲增长，推动政府支出一年来首次上升，但联邦支出继续下降。
房屋市场似乎经受住了抵押贷款利率上升的冲击，住宅建筑支出强劲上升。(完)
(编译 张涛；审校 王兴亚)
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