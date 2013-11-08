美国第三季经济增速为一年来最快 但基本形势仍显疲弱

11月7日在马里兰拍到的一位司机从货车上卸载新款公羊(Ram)皮卡的图片。 REUTERS/Gary Cameron

* 第三季GDP成长2.8%，为一年来最快速度

* 库存增加且进口疲弱，提振了产出增长

* 消费者与企业支出减弱

* 数据显示经济从根本上来说仍然呆滞

路透华盛顿11月7日 -美国经济成长在第三季加快速度，因企业补充库存，但消费者支出扩张速度为两年来最慢，显示经济基本动能在减弱。

商务部周四公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.8%，是一年来的最快水平。第二季扩张速度为2.5%。

但是，库存在第三季增幅中占到0.8个百分点，比例较大。

一项衡量国内需求的指标仅上升1.7%，分析师认为这不足以促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减购债规模。美联储每月购买850亿美元的债券，以使借款成本保持在低位。

“我们尚未看到美联储所期待的那种加速成长，也就是可以让其开始缩减购债规模的强劲成长，”美银美林的分析师JoshuaDennerlein表示。

分析师先前预期第三季GDP成长2%。

约占美国经济活动三分之二以上的消费者支出，在第三季扩张1.5%，是2011年第二季以来的最慢速度。第二季增幅为1.8%。

消费者支出放缓，表明企业所增加的库存有些可能是不必要的。

这可能迫使企业削减库存，进而抑制第四季经济成长。由于美国政府在10月部分停摆16天，外界已经预计第四季经济成长低迷。

“如果需求在年底前加速增长，企业应该能够满足这一需求，”Plante Moran FinancialAdvisors投资总监Jim Baird表示。

“但是如果需求没有大幅增长，那么未来可能需要缩减生产，以使库存回到正常水平。”

由于第三季库存积累加快，高盛分析师下调了对第四季GDP的预估。他们目前预计第四季GDP增长1.5%，低于此前预估的增长2%。

查看美国失业金申领图表，请点选(link.reuters.com/xew34t)

查看美国GDP图表，请点选(link.reuters.com/tut99t)

查看GDP成分图表，请点选(link.reuters.com/dyk54v)

**家庭和企业支出时出手谨慎**

消费者支出数据疲软，以及欧洲央行周四意外降息，提振了美国公债价格。美元兑欧元快速升至逾七周高点，但美股下跌。

第三季消费放缓，部分缘于天气异常凉爽，导致对公用事业的需求疲软。但家庭也因就业增长放缓而不敢随便花钱。

尽管第三季家庭可支配收入增长率放缓至2.5%，但储蓄率却上升到了4.7%，凸显消费者的谨慎心态。

劳工部公布的一项报告显示，就业市场继续缓慢改善。上周经季节调整的初请失业金人数下降9,000人，至33.6万人。

2013年上半年美国经济成长1.8%，受到年初财政政策紧缩的拖累。

随着财政政策的拖累减弱，原本预计第四季经济能够加速成长。但是，现在分析师估计，上月联邦政府部分关门将使GDP增幅减少多达0.6个百分点。

财政政策让经济前景更加不确定，导致企业在增加人手方面非常谨慎。

GDP报告显示，企业也在收缩资本财方面的支出。第三季整体企业投资放缓，设备投资一年来首次下降。包括采矿和钻探在内的非住宅类建筑支出连续第二季上升。

“民间部门的增长在夏季减速，对于政府10月关门影响的缓解作用小于我们的期望，”MesirowFinancial的首席分析师Diane Swonk表示。

除了库存，进口增长放缓也给予经济一些支撑作用，因其限制了贸易逆差扩大，但也凸显出内需乏力。贸易为经济增长贡献了0.31个百分点。

各州和地方政府的支出强劲增长，推动政府支出一年来首次上升，但联邦支出继续下降。

房屋市场似乎经受住了抵押贷款利率上升的冲击，住宅建筑支出强劲上升。(完)

(编译 张涛；审校 王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。