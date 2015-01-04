美国12月制造业以六个月来最慢速度扩张 受到全球经济疲态影响

2014年10月16日在宾夕法尼亚拍到的资料图片。 REUTERS/Mark Makela

路透华盛顿1月2日 - 美国制造业12月的扩张步伐为六个月来最慢，表明全球经济疲态在影响美国经济。

供应管理协会(ISM)称，12月全国制造业活动指数降至55.5，低于11月的58.7.指数高于50意味着制造业在扩张。

不过该指数仍远高于两年平均水准。这意味着减速不太可能损及美国经济整体增强势头。

“通常情况下，这些数据会被认为非常不错，”RBS Securities分析师Guy Berger在给客户的报告中称。

数据公布后，美国公债价格上扬，美元指数上涨，美股亦上升。

不过该数据暗示海外疲弱，以及美元劲升(目前接近2005年来最高)，正在给美国经济的关键领域造成冲击。一项衡量制造业出口的指标12月降至52，11月为55。

与此同时，全球需求的疲弱亦推低油价，使美国消费者能够增加支出并推动美国经济。

美国第三季经济表现强劲，当时经济增长环比年率为5%，很多分析师预期2014年下半年显示出的整体强劲势头将延续到今年，将促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)在2015年某个时间升息。

“制造业活动应会降温，”Capital Economics分析师Paul Dales表示，“但内需的力度将确保工业和整体经济在2015年表现相当好。”

数据显示，12月制造业部门就业增长高于分析师预期，制造业就业信心连续第18个月上升。

另一份报告显示，美国11月建筑支出意外下滑，受累于政府支出下降，以及企业在房地产以外领域的支出减少。

商务部公布，11月建筑支出下滑0.3%，为6月来首次下降，降至年率为9,750亿美元。

美国Markit和ISM的PMI对比图表：link.reuters.com/geg47v

美国ISM制造业PMI图表：link.reuters.com/xek62w

美国建筑支出图表：link.reuters.com/vus72w(完)

(编译 李爽/孙茉莉/杜明霞；审校 张荻/郑茵)

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