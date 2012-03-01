美国制造业增长降温 消费支出迟滞

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
美国1月实质个人支出持平 上周初领失业金人数减少 2月ISM制造业指数降为52.4 1月建筑支出下滑0.1%
路透华盛顿3月1日电---美国2月制造业降温且1月实质消费者支出连续第三个月持平,暗示今年初经济丧失的动能要大於预期.
"事情没有那麽乐观,消费者仍面临巨大的阻力."法国巴黎银行驻纽约汇市策略师Ray Attrill表示.
周四公布的其他报告则较为乐观,上周初请失业金人数徘徊在四年低位附近,零售业者和汽车业者2月销售更为畅旺.
然而,支出和工厂数据却削弱了近期因失业率下降而带动的乐观气氛,并显示能源价格上涨正构成拖累.
商务部称,通胀和税负因素1月拖累了收入增长,经通胀调整的个人支出连续三个月持平.
"年初消费者支出相当低迷."Nuveen资产管理经济分析师Keith Hembre并称,数据"显示第一季国内生产总值(GDP)会相当弱,尽管就业数据强劲."
去年第四季在消费者支出和企业增补库存的带动下,经济环比年率为增长3%,是逾一年来最快增速.
分析师认为今年初增长放慢,道明证券将第一季经济增长预估由1.9%下调为1.5%,称因消费者支出数据欠佳.
对美国就业市场改善的预期帮助美国股市 .SPX 上涨,但疲弱的制造业数据限制了涨幅.美国公债价格则下跌,因交易员削减进一步放宽货币政策的预期.
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**并非全是坏消息**
美国供应管理协会(ISM)公布2月制造业指数降至52.4,暗示扩张速度放缓.多数分析师原预计该指数上升,且数据还低於路透调查的最低预估.
分析师表示ISM数据中物价分项指数大幅攀升显示,油价高涨正使企业受到伤害.
"能源价格近来的上扬...可能是生产者未来几个月最关切的因素,"巴克莱分析师Peter Newland称.
商务部称其1月衡量通胀的指标增长0.2%,增幅略高於12月,因能源价格在四个月来首次上升.分析师预期汽油价格上涨2月甚会更为棘手.
零售商的报告则暗示了1月支出疲弱可能是暂时的.根据美国国际购物中心协会(ICSC),2月连锁店销售较上年同期成长6.7%.
而请领失业金人数下降也支持了经济仍稳固复苏的观点,并暗示政府下周的报告将显示企业2月仍加紧招聘.
2月中旬续请失业金人数降至2008年8月以来最低.
"这与我们认为就业增长速度加快的看法一致,"瑞银证券分析师Kevin Cummins表示.(完)
--编译 张若琪;审校 郑茵/张涛/张荻
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