美国制造业增长降温 消费支出迟滞

2012年2月12日在加州一家购物中心拍到的图片。 REUTERS/Mike Blake

美国1月实质个人支出持平 上周初领失业金人数减少 2月ISM制造业指数降为52.4 1月建筑支出下滑0.1%

路透华盛顿3月1日电---美国2月制造业降温且1月实质消费者支出连续第三个月持平,暗示今年初经济丧失的动能要大於预期.

"事情没有那麽乐观,消费者仍面临巨大的阻力."法国巴黎银行驻纽约汇市策略师Ray Attrill表示.

周四公布的其他报告则较为乐观,上周初请失业金人数徘徊在四年低位附近,零售业者和汽车业者2月销售更为畅旺.

然而,支出和工厂数据却削弱了近期因失业率下降而带动的乐观气氛,并显示能源价格上涨正构成拖累.

商务部称,通胀和税负因素1月拖累了收入增长,经通胀调整的个人支出连续三个月持平.

"年初消费者支出相当低迷."Nuveen资产管理经济分析师Keith Hembre并称,数据"显示第一季国内生产总值(GDP)会相当弱,尽管就业数据强劲."

去年第四季在消费者支出和企业增补库存的带动下,经济环比年率为增长3%,是逾一年来最快增速.

分析师认为今年初增长放慢,道明证券将第一季经济增长预估由1.9%下调为1.5%,称因消费者支出数据欠佳.

对美国就业市场改善的预期帮助美国股市 .SPX 上涨,但疲弱的制造业数据限制了涨幅.美国公债价格则下跌,因交易员削减进一步放宽货币政策的预期.

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**并非全是坏消息**

美国供应管理协会(ISM)公布2月制造业指数降至52.4,暗示扩张速度放缓.多数分析师原预计该指数上升,且数据还低於路透调查的最低预估.

分析师表示ISM数据中物价分项指数大幅攀升显示,油价高涨正使企业受到伤害.

"能源价格近来的上扬...可能是生产者未来几个月最关切的因素,"巴克莱分析师Peter Newland称.

商务部称其1月衡量通胀的指标增长0.2%,增幅略高於12月,因能源价格在四个月来首次上升.分析师预期汽油价格上涨2月甚会更为棘手.

零售商的报告则暗示了1月支出疲弱可能是暂时的.根据美国国际购物中心协会(ICSC),2月连锁店销售较上年同期成长6.7%.

而请领失业金人数下降也支持了经济仍稳固复苏的观点,并暗示政府下周的报告将显示企业2月仍加紧招聘.

2月中旬续请失业金人数降至2008年8月以来最低.

"这与我们认为就业增长速度加快的看法一致,"瑞银证券分析师Kevin Cummins表示.(完)