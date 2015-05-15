奥巴马承诺将与海湾盟国站在一起 应对外部攻击

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记者 Jeff Mason/Roberta Rampton

路透马里兰州戴维营5月14日 - 美国总统奥巴马周四承诺将与海湾盟友站在一起，抵御任何“外部攻击”，此举意在打消海湾盟国对美国安全承诺的疑虑。海湾各国对美国领导的与伊朗达成核协议的努力感到担忧。

奥巴马在主持海合会戴维营峰会时承诺称，美国将与海湾各国合作，应对伊朗“在该地区破坏稳定的活动”。

“美国将与我们的海合会伙伴国站在一起，抵御外部攻击，并将深化与拓展我们之间的合作，”会谈后奥巴马向记者表示，他旁边站着海湾国家领导人。

奥巴马在峰会上承诺采取一系列“切实措施”。目前奥巴马正寻求缓解海湾国家的忧虑，因海湾国家担忧解除对伊朗的国际制裁可能会让伊朗在该地区更为大胆，并可能引发更多教派冲突。但美国官员称，美国加强承诺，将不会产生一些海湾国家寻求的正式防务协定。

美国和海湾国家在美国对伊朗、叙利亚内战以及“阿拉伯之春”政策上存在分歧，这令峰会蒙阴。大多数海湾国家元首缺席此次峰会，而是派出级别较低的官员出席，已令峰会失色。

据美国副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）称，峰会开始部分，奥巴马主要向海湾国家领导人介绍了与伊朗达成核协议的努力，向他们保证他是寻求与伊朗达成一项核“交易”而非寻求与伊朗达成“更广泛的和解”。

白宫官员称，双方不会达成一些海湾领导人寻求的正式防务协定，且峰会将就弹道导弹防御系统一体化、放松武器交付和加强联合军演等发布声明。（完）