美国支持海湾建立一体化导弹防御系统 或需数年完成

路透华盛顿5月15日 （记者 Andrea Shalal） - 美国向海湾国家提供的用来防御伊朗袭击的导弹防御系统需要数年才能完成，这需要海湾各国增强地区互信、美国向海湾国家出售更多敏感武器以及美方加强培训。

在周四的戴维营海合会峰会上，美国和与会的海湾国家再次共同承诺建立地区防御系统，这是这次峰会达成的为数不多的成果之一。海湾国家在伊朗可能最终与全球大国达成核协议前寻求美国的安全承诺，他们担心该协议将会让伊朗变得更为大胆。

过去建立地区防御系统的努力因海合会（GCC）六个成员国之间的紧张关系与缺乏互信而陷入停滞，但美国和海湾国家官员称现在向前推进的时机已经成熟，因阿拉伯国家进行了更多的联合军事任务。

峰会后的联合声明称，海合会各国致力于在美国的帮助下发展弹道导弹防御能力，包括一个早期预警系统。美国承诺加快向海合会各国出售武器，并将在未来数周内向该地区派出一个团队商讨细节。

海湾各国担忧解除对伊朗的国际制裁可能会使伊朗经济复兴，并使伊朗有能力获取更加精准可靠的导弹。

一体化防御系统可允许海湾各国更好地抵御伊朗攻击，该系统可将海湾各国的雷达和拦截弹整合到一起，防御各种不同的导弹。

该系统将使用美国的早期预警卫星，并结合使用美国和海湾国家的雷达探测敌方导弹发射，然后发射地基或者海基导弹在高空摧毁来袭导弹。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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