美国副总统的自卫建议：买把散弹枪

路透华盛顿2月19日 - 美国副总统拜登给出的自卫建议是：买把散弹枪，不要买突击步枪。

拜登是奥巴马推动控制枪支提议的先锋，周二在Facebook的线上问答中给出上述保护生命和财产的即兴建议。

拜登表示，他位于特拉华州的家里锁着两把散弹枪，并明确指导妻子Jill如何应对可能的入侵者。

“我们居住的地方树木较多，人迹罕至。我对Jill说，如果有任何问题，只要走到阳台上……拿起那把散弹枪，冲着房子外面开两枪。”拜登说道。

“我向你保证，原本打算进来的人不会进来。你不需要一把AR-15（突击步枪），那枪更难瞄准，更难使用，而且你也用不着开30枪保护自己。”

“买把散弹枪吧。”拜登低声说道。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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