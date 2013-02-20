美国副总统的自卫建议：买把散弹枪

苏格兰议会支持举行新独立公投 英国政府立即表态拒绝讨论
路透爱丁堡/伦敦3月28日 - 苏格兰议会周二通过投票表决，支持寻求在2018年或2019年举行新的独立公投。但英国政府立即拒绝了该提案。
路透华盛顿2月19日 - 美国副总统拜登给出的自卫建议是：买把散弹枪，不要买突击步枪。
拜登是奥巴马推动控制枪支提议的先锋，周二在Facebook的线上问答中给出上述保护生命和财产的即兴建议。
拜登表示，他位于特拉华州的家里锁着两把散弹枪，并明确指导妻子Jill如何应对可能的入侵者。
“我们居住的地方树木较多，人迹罕至。我对Jill说，如果有任何问题，只要走到阳台上……拿起那把散弹枪，冲着房子外面开两枪。”拜登说道。
“我向你保证，原本打算进来的人不会进来。你不需要一把AR-15（突击步枪），那枪更难瞄准，更难使用，而且你也用不着开30枪保护自己。”
“买把散弹枪吧。”拜登低声说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透爱丁堡/伦敦3月28日 - 苏格兰议会周二通过投票表决，支持寻求在2018年或2019年举行新的独立公投。但英国政府立即拒绝了该提案。
路透华盛顿3月28日 - 美国总统特朗普周二向多位参议员表示，他预计国会议员将能够就医保议案达成协议。 “我毫不怀疑此事将很快发生，”特朗普在白宫举行的参议员及配偶招待会上说。 “我认为这将发生，因为我们一直在承诺--不管是民主党还是共和党--我们都一直在向美国人民承诺这点，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透伦敦3月28日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三将正式提交退欧文件，英国将开始迈向未知的未来，同时启动耗时多年、前景不明、并将考验欧盟耐性的协商谈判。