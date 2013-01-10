拜登称奥巴马或签署行政令管控枪支

南非总统祖马改组内阁 已任命有能力的官员--非国大副秘书长
路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透华盛顿1月9日 - 美国副总统拜登周三称，白宫决心迅速采取行动，遏制枪支暴力，并将为此寻求各种途径，包括可能通过颁布总统行政令，阻止再发生类似上月校园枪击案那样的事件。
拜登称，奥巴马政府将与主张控制枪支的、以及维护持枪权利的团体一起磋商，以就枪支管控达成共识。但他明确指出，奥巴马作好了必要时自行采取行动的准备。总统颁布行政令无需国会批准。
奥巴马要求拜登为首的研究委员会在1月底前呈交枪支管控的政策方案。
白宫发言人卡尼（Jay Carney）拒绝谈论奥巴马可能自行采取什么行动管控枪支，称“还没有作出决定”。
其实美国近年来也有主张枪支管控的呼声，但这样的努力往往会受阻，因枪支游说团体得到共和党广泛支持，在民主党内也有不可小视的影响力。
但拜登周三与受枪击案影响者和主张枪支管控的人士会面时说：“现在，总统和我，都决心采取行动。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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