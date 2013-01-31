美国陷入哪些涉枪犯罪应起诉的困扰

路透华盛顿1月30日(记者 David Ingram) - 在美国国会议员就是否应该通过新的枪支管控法案而辩论之际，周三国会一个听证会上则爆发关于现有法案中哪些值得执行的争执。

这种怨气凸显出围绕美国枪支文化的深深分歧。

佛蒙特州民主党参议员帕特里克·莱希(Patrick Leahy)质问全国步枪协会(National Rifle Association)负责人：“你不支持对所有的枪支购买者进行背景核查？”NRA是美国最大的枪支权利游说组织。

该组织首席执行官韦恩·拉皮埃尔(Wayne LaPierre)表示，如果奥巴马政府无法执行现有的涉枪法案，比如禁止在背景调查表格上作假，他就不支持核查所有枪支购买者的背景。

拉皮埃尔在参议院司法委员会听证会期间称：“这个政府不会起诉那些被他们逮到的人。”莱希是该委员会主席。

自美国康涅狄格州小学枪击案发生后，奥巴马提出要推进更严格的控枪措施。

美国司法部官员称，司法部没兴趣花费大量调查时间，起诉那些低级的枪支犯罪事件。

司法部赞助的研究显示，由于司法部和美国烟酒枪械管理署(ATF)决定案宗的重要程度，每年有上千宗潜在的联邦枪支犯罪案未被起诉。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。