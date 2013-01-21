白宫幕僚称,国会或部分通过奥巴马控枪方案

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月20日 - 美国白宫幕僚普罗菲（David Plouffe）周日称，鉴于去年12月康涅狄格州发生的校园枪击惨案，他对国会至少部分通过奥巴马的控枪方案持乐观态度。

普罗菲周日参加ABC电视台访谈节目《This Week》时称，他认为国会将支持其中的一些措施，当中包括全面检查购枪者的背景、限制出售大容量弹匣等措施。

“我相信你提到的一些措施--限制大容量弹匣和全面调查购枪者背景（能获得国会通过），我认为参众两院分别会赢得60票和218票支持，总统会签署这项法案，”普罗菲说道。

“我们觉得（控枪方案）不会全部或以当前形式获得国会通过，但我们认为当前的方案中包含至关重要的元素，”普罗菲说。

上周，奥巴马提出了数十年最严厉的控枪方案，包括禁止销售军用类攻击性武器、对所有购枪者进行强制性背景检查等措施，以遏制像康州校园枪击案那样的枪击惨案。

以全国步枪协会（NRA）为首的枪支支持者已动员各方反对奥巴马的控枪方案。由于持有枪支是美国宪法第二修正案赋予公民的权利，使得控枪长期以来一直是一个存在争议的问题。

共和党人士周日称，奥巴马的控枪方案在国会获得通过的机率甚低，并认为奥巴马的政策无法遏制枪击案。（完）