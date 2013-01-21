白宫幕僚称,国会或部分通过奥巴马控枪方案

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月20日 - 美国白宫幕僚普罗菲（David Plouffe）周日称，鉴于去年12月康涅狄格州发生的校园枪击惨案，他对国会至少部分通过奥巴马的控枪方案持乐观态度。
普罗菲周日参加ABC电视台访谈节目《This Week》时称，他认为国会将支持其中的一些措施，当中包括全面检查购枪者的背景、限制出售大容量弹匣等措施。
“我相信你提到的一些措施--限制大容量弹匣和全面调查购枪者背景（能获得国会通过），我认为参众两院分别会赢得60票和218票支持，总统会签署这项法案，”普罗菲说道。
“我们觉得（控枪方案）不会全部或以当前形式获得国会通过，但我们认为当前的方案中包含至关重要的元素，”普罗菲说。
上周，奥巴马提出了数十年最严厉的控枪方案，包括禁止销售军用类攻击性武器、对所有购枪者进行强制性背景检查等措施，以遏制像康州校园枪击案那样的枪击惨案。
以全国步枪协会（NRA）为首的枪支支持者已动员各方反对奥巴马的控枪方案。由于持有枪支是美国宪法第二修正案赋予公民的权利，使得控枪长期以来一直是一个存在争议的问题。
共和党人士周日称，奥巴马的控枪方案在国会获得通过的机率甚低，并认为奥巴马的政策无法遏制枪击案。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜(完)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。