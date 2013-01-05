美媒公布纽约州持枪者分布地图 遭政客谴责

路透纽约1月4日（记者 Peter Rudegeair） - 美国纽约州的政客对当地报纸《新闻报》（Journal News）公开成千上万枪支许可证持有者的姓名和住址的做法予以谴责，并呼吁州议员采取措施保护这些信息。

罗克兰县议员Frank Sparaco在新闻发布会上称，《新闻报》决定公布这些人的身份属于“应受谴责”且“鲁莽”的举动，这已对罗克兰县的居民构成严重威胁。

该县警长Lou Falco在新闻发布会上称，本地监狱的囚犯警告看守，他们知道看守们的家庭住址。

《新闻报》去年12月24日公布了一份韦斯特切斯特县及罗克兰县枪支许可证持有者的地图，点击地图可查看到这些人的姓名和住址。而就在去年的12月14日，康涅狄格州的桑迪胡克小学发生枪击惨案，造成20名儿童及6名成人丧生。

该报此举令枪迷一片哗然，由此引发的愤怒令该报受到诸多威胁，甚至聘请私人保安公司来保护员工的安全。即便如此，该报在去年12月29日还表示，将公布更多枪支许可证持有者的姓名，而这次涉及的是纽约州的帕特南县。

纽约州议员William Magee对路透表示，他计划重新引入去年2月提出的一项议案，根据该议案，特定地区的枪支许可证持有者的集中名单将对除执法机关以外的人保密，但仍允许民众查询单个持枪者的信息。

纽约州持枪者组织已呼吁通过撤销广告抵制《新闻报》，直到该报从其网站删除上述地图和相关信息。

该州的官员也要求该报删除上述地图。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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