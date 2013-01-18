调查显示美国公众广泛支持枪支管控

路透华盛顿1月17日 - 周四公布的路透/益普索在线调查显示，约四分之三的美国受访者支持禁止自动武器销售、禁止大容量弹夹以及对购枪者加强背景调查等提案。

这些提案是美国总统奥巴马周三向国会提交的一篮子建议的核心内容。上个月美国康涅狄格州发生恶性校园枪击案，奥巴马的这些提案旨在遏制枪支暴力。

但奥巴马的计划引来全国步枪协会等枪支权利支持者的强力反对。因国会议员意见分歧以及党派倾向性极强，未来几个月提案要获得通过将很艰难。

虽然调查结果显示公众广泛支持，重新恢复对攻击性武器的禁令将很难获得议员的支持。

调查大多在奥巴马公布其建议前进行，74%的受访者支持禁止攻击性武器，26%的受访者反对。支持和反对禁止大容量弹夹的受访者比例分别是74%和26%。

调查显示，86%的受访者支持对所有购枪者加强背景调查，14%的受访者反对。

在学校部署武装保安的提议有72%的受访者支持，28%反对。全国步枪协会支持该提议。

受访者总数为559名，可信区间为正负4.7个百分点。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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