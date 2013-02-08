调查称逾90%的美国选民支持调查购枪者背景

法国总统候选人马克龙和勒庞民调领先 但投资者聚焦极左派梅朗雄崛起
路透巴黎4月11日 - 法国总统选举进行得如火如荼，中间派候选人马克龙和极右派候选人勒庞支持率周二仍居领先地位，但选情难料已使得一些民调机构开始估算最极端的决胜结果情境。
路透2月7日 - 美国昆尼皮亚克大学（Quinnipiac University）周四发布的电话调查结果显示，逾90%的美国选民支持对所有购枪者进行背景检查，对于出台禁售攻击性武器、大容量弹匣等更严格控枪方案，受访者的支持则相对较低。
但调查显示，全国步枪协会（NRA）获得的支持率略胜于奥巴马，46%的受访者认为这一游说组织更好地反映了他们对枪支的看法，认为奥巴马更能代表他们观点的受访者比例则为43%。
调查显示，92%的受访选民支持对购枪者进行背景检查，7%的受访者对此则持反对意见。对于家庭拥有枪支，91%的受访者表示支持，8%的受访者表示反对。
去年12月14日发生康涅狄格州校园枪击案后，美国总统奥巴马于上月宣布了一系列控枪方案，当中包括检查购枪者的背景、禁止销售军用类攻击性武器等措施。这些措施遭到了NRA的反对。
昆尼皮亚克大学称，大多数受访者支持出台更严格的全国性控枪法案。支持禁售攻击性武器和高容量弹匣的受访者比例均为56%。
“枪支政策的政治前景还不清楚，”昆尼皮亚克大学调查机构助理主任布朗（Peter A.Brown）说。“尽管纽镇（Newtown）枪击案后各种媒体报道铺天盖地，但对于投票支持禁售攻击性武器的国会议员，可能只有37%选民会更愿意投票支持他们，31%的选民则不太可能向这些议员投支持票，30%的选民表示这事不会影响他们的投票。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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