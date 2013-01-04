去年12月美国枪支销售创新高--FBI

南非执政党非国大支持总统祖马 拒绝敦促其辞职的呼吁
路透约翰内斯堡4月5日 - 在两个主要盟友呼吁总统祖马辞职后，南非执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)“紧密团结”起来支持祖马。之前南非内阁改组，引发标准普尔将该国债信评等调降至垃圾级。
路透华盛顿1月2日 - 根据美国联邦调查局(FBI)的最新数据，随着康涅狄格州校园枪击案引发了人们对限制枪支的重新讨论，FBI对购枪者进行的背景检查数量在12月份创下新高。
FBI表示，12月份共进行了280万件销售枪支的背景调查，超过了11月的200万件。这一数字比2011年12月猛增了49%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透约翰内斯堡4月5日 - 在两个主要盟友呼吁总统祖马辞职后，南非执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)“紧密团结”起来支持祖马。之前南非内阁改组，引发标准普尔将该国债信评等调降至垃圾级。
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。
路透北京4月5日 - 中国周三称，看不出朝鲜最新发射导弹与“习特会”有关联。中国国家主席习近平和美国总统特朗普本周稍晚将举行会晤。