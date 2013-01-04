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时事要闻 | 2013年 1月 4日 星期五 15:34 BJT

去年12月美国枪支销售创新高--FBI

路透华盛顿1月2日 - 根据美国联邦调查局(FBI)的最新数据，随着康涅狄格州校园枪击案引发了人们对限制枪支的重新讨论，FBI对购枪者进行的背景检查数量在12月份创下新高。

FBI表示，12月份共进行了280万件销售枪支的背景调查，超过了11月的200万件。这一数字比2011年12月猛增了49%。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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