康州校园枪击案引发美国教师学枪热

路透克利夫兰/圣安东尼奥1月8日（记者 Kim Palmer/Jim Forsyth） - 美国康涅狄格州校园枪击案发生后，德克萨斯州的学校教师蜂拥参加免费枪支使用培训课程，俄亥俄州也有数百名教师报名参加此类培训班，有些教师还誓言宁冒失业风险也要用枪保护学生。

七叶树枪支协会（Buckeye Firearms Association）称，在俄亥俄州，有900余人报名参加该协会最新开办的为期三天的枪支使用培训课程，他们中包括教师、行政人员和学校雇员。

据一位教练员称，在德克萨斯州，原本收费85美元的一个课程免费向教师开放，一推出便吸引了400人报名，令校方不得不再开一个培训班。目前已有约460名学员从这两个培训班毕业。

去年12月14日，康涅狄格州桑迪胡克小学发生枪击惨案，引起全美热辩是否应该让教师持枪。

俄亥俄与德克萨斯并非最先向教师推出免费枪支使用培训课程的州，康州校园枪击案发生几天后，犹他州约200名教师便参加了枪支支持者组织的免费培训。

批评人士认为教师持枪是疯狂枪迷促生的荒谬理念，指出这样做只能给校园增添危险，并让教师偏离教书育人的本职工作。

一些教育工作者也抵制此类活动，称他们的本职工作是教书，而不是充当警察。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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