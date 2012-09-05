优胜美地出现致命病毒感染 美官员向多国发布警告

路透旧金山9月4日电(记者 Ronnie Cohen)---美国公园服务处的一名流行病学家David Wong周二表示，美国卫生官员已向39个国家发出警告，向其告知今夏曾在加州优胜美地国家公园(Yosemite National Park)宿营的其公民可能感染致命的汉坦病毒。

Wong在接受路透采访时表示，据信大约有1万人因6-8月期间去过优胜美地而存在感染汉坦病毒肺综合征的风险，其中约2,500人来自美国以外的国家。

Wong表示，美国卫生部官员周末通知了39个国家，其中多数为欧盟国家，告知他们其公民或感染该致命病毒。

目前该病毒已造成两名男子死亡，另外四人生病。

官员们担心会有更多访问过优胜美地国家公园的游客或在未来一个月中患上该病。目前多数已确诊的患者据信都曾在公园里的Curry Village宿营区呆过。

目前尚无治愈该疾病的方法，但通过血液检查及早发现可以极大地提高生存机率。

Wong表示：“我希望人们知道这点，能认真对待此事。我们正尽自己所能来共享信息。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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