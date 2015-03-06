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货币新闻 | 2015年 3月 6日 星期五 10:24 BJT

影星哈里森·福特乘坐的小飞机坠毁，福特身受重伤

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶3月5日（记者 Dan Whitcomb/Piya Sinha-Roy） - 一位消息人士告诉路透，美国影星哈里森·福特周四乘坐的小飞机在起飞后不久坠落在洛杉矶一高尔夫球场，福特身受重伤。

洛杉矶消防局助理消防主任帕特里克·巴特勒称，这架单引擎飞机从距坠落地点约一英里(1.6公里)的圣莫妮卡机场起飞，在下落过程中撞到了一棵树。

巴特勒拒绝证实机上的乘客是福特，但一位接近调查的消息人士表示，72岁的演员福特当时在飞机上。

洛杉矶警察局发言人Nuria Vanegas称：“我们可以证实一架飞机坠毁，机上乘客是一名65-70岁的男子。他已被送往当地医院，状况稳定…事故据报告发生在下午2:25，起因是飞机机械故障。”

因主演印第安纳·琼斯系列电影和《星球大战》系列而声名鹊起的福特长期以来是一位飞行爱好者。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛
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