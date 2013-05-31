奥普拉告诉哈佛毕业生:失败只是一个新的开始

路透马萨诸塞州坎布里奇(记者 Daniel Lovering) - 脱口秀主持人、企业家和慈善家奥普拉·温弗瑞(Oprah Winfrey)周四以亲身经历鼓舞哈佛大学的毕业生们，称他们人生中武装的有力工具超过了历史上任何一代。

在这家常青藤联盟学校的毕业典礼上，温弗瑞对毕业生们表示，无论他们取得多大的成功，挫折总是不可避免的，“但人生没有失败，失败只是推动我们向另一个方向前进。”

她说就在收到哈佛演讲的邀请前，她刚刚创办的奥普拉·温弗瑞电视网(Oprah Winfrey Network)被媒体认为是失败之作，让她思考“在自己不再成功的这一时刻”该向毕业生们说些什么。

知道自己将在哈佛大学演讲带来的激励，以及赞美诗句的启示，让温弗瑞找到继续战斗的决心。

“我今天在这里要告诉你们，我已经扭转了这家电视台的局面。学会从每个失败中吸取教训，因为每个经验、挫折，特别是错误都会对你有所裨益，迫使你更清楚地认识自己，并搞清楚下一步的正确行动。”

她说，2013年的毕业生“人生中武装的有力工具超过了以往任何一代”。这里的工具指代的是社交媒体和动员人道主义努力的潜力。

在温弗瑞演讲之前，包括比尔·盖茨、J·K罗琳等在内的政治家、决策者、业界精英和作家等都曾在哈佛毕业典礼上给出过自己的建议和想法。

在《时代》杂志100位最具影响力者的名单上，温弗瑞一直是大学毕业典礼颇受欢迎的座上宾。最近几年，她在斯坦福大学、杜克大学和斯佩曼学院(Spelman College)的毕业典礼上都曾发表过演讲。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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