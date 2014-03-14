美国一国防承包商承认向中国女友泄漏国防机密

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
(本文由路透中文网编译提供)
路透3月13日（记者 Jonathan Kaminsky） - 美国检方称，国防承包商比舍普（Benjamin Pierce Bishop）周四在法庭承认向一名中国女性泄漏国防机密等控罪，泄漏的机密中包括关于美韩联合演习的机密信息。
比舍普现年60岁，曾是一名美国军官，去年被捕时就职于位于瓦胡岛的美国太平洋司令部一家国防承包企业，他被指控向未获授权人员泄漏国防信息以及故意保留国防相关文件。
美国检察官Florence T. Nakakuni在声明中称，比舍普周四下午在法庭对这些指控认罪。这些指控可能导致最高20年刑期。
“此案再次表明我们的承诺和决心，对于那些向没有授权的人员非法泄漏敏感且具有破坏性的国防机密信息，从而违背其安全誓言、危害我们国家安全的人，我们会穷追不舍并依法起诉。”Nakakuni说。
比舍普的律师对记者寻求置评的信息没有立刻回复。
不过美国检方没有说明，是否认为该女子为中国政府工作。
美国联邦调查局（FBI）在去年一份证词中称，比舍普与这名女性在夏威夷的一次国际军事防务会议上相识，后者可能一直在寻找能接触机密信息的目标。
根据证词，两人从2011年6月开始交往，这名女性生活在美国，持学生签证。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳/朱淑珍
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