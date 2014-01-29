夏威夷一中学发生枪击事件 一名17岁男孩被捕

(本文由路透中文网编译提供)

路透檀香山1月28日（记者 Treena Shapiro） - 美国夏威夷檀香山的罗斯福中学（Roosevelt High School）周二早上发生枪击事件，一名17岁的男孩手腕中枪受伤。据当地媒体报道，这起事件涉及警方，他们当时在抓捕该男孩。

当地官员证实发生了枪击事件，该男孩已被拘押，但对这起事件涉及警方以及该男孩是逃犯的报道未予证实。

“我可以证实在校园发生了枪击，”檀香山紧急医疗服务部门发言人Shayne Enright说。

“一名17岁的男性被送到创伤中心，他的右手手腕有严重枪伤，”Enright说。她指出，这起事件发生在当地时间早上8:30时分，没有其他受害者被送到医院。

《檀香山广告报》（Honolulu Advertiser）援引檀香山警方报道称，该男孩持厨房用刀袭击三名抓捕他的警察，被警察开枪打伤。目前尚无该男孩是否为该校学生的报道。

报道还称，警察受到轻微割伤，但无需到医院治疗。