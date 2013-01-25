夏威夷旅游业火热 去年吸引游客人数创记录

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透檀香山1月24日（记者 Malia Mattoch McManus） - 美国夏威夷州旅游官员周四称，由于航班增多加上美元贬值，去年前往夏威夷观光的游客人数飙升至纪录高位。
夏威夷州旅游管理局称，2012年前往该州旅游的总人数接近800万人，较2006年的纪录高位多出30多万人，较2011年的游客人数则增长9.6%。
根据初步数据，游客数量大增的同时，游客支出亦达到创纪录的143亿美元。
夏威夷不仅是美国游客的热门度假胜地，同时也深得日本游客的青睐。2012年前往该州观光的游客中，日本游客将近有150万人，较上年增长17%。
喜达屋酒店与度假村（Starwood Hotels and Resorts）夏威夷运营主管Keith Vieira称，新增从凤凰城、拉斯维加斯等二线旅游市场的直飞航班，加上来自澳大利亚、韩国和日本的国际航班增多，都是带动去年夏威夷游客激增的原因。
夏威夷州旅游管理局的官员还称，有利的汇率也是导致游客大增的一个原因。日圆兑美元汇价目前处于两年半低点。
该局总裁兼执行长Mike McCartney在一份声明中称，今年夏威夷州的目标是吸引820万游客。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。