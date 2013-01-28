夏威夷旅游业火热 去年吸引游客人数创记录

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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(本文由路透中文网编译提供)
路透檀香山1月24日 - 美国夏威夷州旅游官员周四称，由于航班增多加上美元贬值，去年前往夏威夷观光的游客人数飙升至纪录高位。
夏威夷州旅游管理局称，2012年前往该州旅游的总人数接近800万人，较2006年的纪录高位多出30多万人，较2011年的游客人数则增长9.6%。
根据初步数据，游客数量大增的同时，游客支出亦达到创纪录的143亿美元。
夏威夷不仅是美国游客的热门度假胜地，同时也深得日本游客的青睐。2012年前往该州观光的游客中，日本游客将近有150万人，较上年增长17%。
喜达屋酒店与度假村（Starwood Hotels and Resorts）夏威夷运营主管Keith Vieira称，新增从凤凰城、拉斯维加斯等二线旅游市场的直飞航班，加上来自澳大利亚、韩国和日本的国际航班增多，都是带动去年夏威夷游客激增的原因。
夏威夷州旅游管理局的官员还称，有利的汇率也是导致游客大增的一个原因。日圆兑美元汇价目前处于两年半低点。
该局总裁兼执行长Mike McCartney在一份声明中称，今年夏威夷州的目标是吸引820万游客。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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