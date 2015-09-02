多数美国成年人的心脏年龄高过实际年龄--CDC

路透芝加哥9月1日 - 美国政府研究人员周二称，美国75%的成年人的预测“心脏年龄”高过实际年龄，这令他们患心脏病和中风的风险上升。

“你的心脏可能比你老。对于大多数美国成年人而言，情况就是这样，”美国疾病控制和预防中心（CDC）主任弗里登（Thomas Frieden）称。

该中心根据包括吸烟、高血压、糖尿病及肥胖等心血管方面的危险因素计算心脏年龄。

“这对计算美国人患上或死于心脏病或中风的风险提供了简单的计算方式，”弗里登称。

CDC的研究人员发现，近6,900万年龄在30-74岁之间的成年人的心脏年龄高过实际年龄。

研究还发现，涉及性别及其他因素的差异时，心脏年龄与实际年龄的差距存在明显的不同。

譬如，成年男性的平均心脏年龄比实际年龄大8岁，女性则是大5岁。

研究发现，所有种族和族裔的心脏年龄与实际年龄差距也不同。非裔美国人男性和女性的心脏年龄与实际年龄差距最大，他们的心脏年龄比实际年龄大11岁。

弗里登称，尽管得知心脏年龄高过实际年龄可能让人担忧，但可以通过减少一两个心血管方面的危险因素来改善这种情况，譬如戒烟、控制高血压。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。