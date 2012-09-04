降低卡路里摄入量并不能延寿--研究

路透纽约8月29日电（记者 Sharon Begley）---长寿饮食似乎非常简单：降低卡路里摄入量就能够延寿。

但近期一项研究表明，降低卡路里摄入量并不能延长猕猴的寿命。尽管研究并非十分肯定，外部专家仍认为结果是确定的，特别是结合一项类似研究的结果。

“如果存在通过饮食延寿的方法，那麽我们还没有找到，而且可能永远都找不到，”德克萨斯大学健康科学中心生物学家Steven Austad在《自然》上发表的研究称。

从1934年开始，研究表明卡路里摄入量降低10-40%的老鼠、酵母菌、果蝇和蛔虫比自由摄入卡路里的同类寿命长30%左右。有些研究中寿命甚至能延长一倍。

这些研究引发越来越多的人寻求通过控制卡路里摄入量变得更为健康和长寿。宝洁(PG.N)和如新(NUS.N)等企业也因此开发出效果类似控制卡路里摄入量的药物。

美国国家老化研究所的研究表明，健康和寿命并非必然联系。与64只普通猴子相比，57只控制卡路里摄入量的猴子大部分拥有更加健康的心脏和免疫系统，患糖尿病、癌症和其他疾病的机率更低。但是这并不意味着长寿。

“可以说控制卡路里摄入量的动物更加健康，胆固醇水平更好，肌肉损失更少，疾病更少。但是这并不意味着长寿。我们的研究结果表明，健康和长寿无关。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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