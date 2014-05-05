《独家新闻》SARS阴影犹在，美国全力以赴对待该国首例MERS

(本文由路透中文网编译提供)

路透芝加哥5月4日 - 2003年2月23日，一位后来被怀疑携带了SARS病毒的女性从香港回到加拿大，数日后这名女性死亡，后来疫情迅速扩散，最后大多伦多地区257人感染SARS，33人死亡。

美国疾控中心官员贝尔（Michael Bell）对此记忆犹新。美国疾控中心上周派出一组传染病专家，前往印地安纳州一家医院，因这里报告美国首例中东呼吸综合征冠状病毒（MERS，类SARS）确诊病例。

贝尔接受路透专访时说：“我们非常严肃对待此事。最坏的情况下，疫情可能迅速扩散。”

目前集中爆发于中东的MERS病毒，与2003年在中国集中爆发的SARS病毒属于同一家族。

他说：“回想一下当初多伦多爆发的SARS疫情，病毒传入医疗机构内，导致严重病情甚至死亡。我们可不想掉以轻心。”

印地安纳州卫生官员称，这名MERS患者目前情况稳定，持续好转。之前可能曝露在该病毒风险中的医务人员已在家隔离，并每日严密观察是否有类似肺炎的症状。一般情况下，该病毒的潜伏期为14天。

美国这名患者是一名医务保健工作者，曾在沙特阿拉伯工作，4月24日从利雅得乘飞机飞往伦敦，而后飞往芝加哥，4月28日被收治入院。

美国卫生官员目前正核查航空公司旅客名单，联系当时可能坐在他附近的人。

为了防止疫情在医院内部扩散，目前这名男子在一间隔离室内，室内空气经过滤后排出。

贝尔说：“这并非由于我们有证据表明这种病毒可轻易通过空气传播，但我们不想冒险。”

进入这间隔离室的人都戴着一种过滤口罩，可以避免吸入室内空气中的颗粒。此外所有可能具传染性的物品都不得带出这间房间。

贝尔说：“进入这间房前你要穿上罩衫、手套，离开前全部取下。离开后，要用酒精消毒液或肥皂和水仔细洗手。”

此外，因泪管与喉咙相通，医护人员还戴着护目镜或防护面罩，避免小水珠进入眼睛。

这些措施其实都是医院应对传染病的标准做法。贝尔说：“这些和目前医院的习惯做法没什么不同。我们只是要确保，在当前情况下，一定要一丝不苟地遵守操作流程。”

对于进入急诊部自诉有发热和呼吸道症状的患者，标准作法是给患者戴上口罩，让其进入房门关闭的房间内。

至于治疗，目前还没有能够治疗MERS的针对性药物，但有些基础疗法可以帮助患者，譬如吸氧，可减轻肺部负担。

除了疾控专家外，疾控中心还向该医院派遣了病毒专家。目前人们对MERS病毒知之甚少，还不确定其传播渠道，但显然这种病毒是能够通过密切接触传播的。

但贝尔称，这类病毒有非常柔弱的外膜，通常用消毒剂可以迅速令其失去活性。

今年3月以来MERS病例在沙特迅速增加。贝尔称还不确定这是由于病毒变得更容易传播了，还是人们更多向卫生官员报告病例了。（完）