美国接触过MERS患者的两名医护人员出现流感样症状

安徽省副省长周春雨涉嫌严重违纪接受组织审查--中纪委
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）
路透5月13日（记者 Julie Steenhuysen/Barbara Liston） -美国佛罗里达州一家医院两名接触过中东呼吸综合征(MERS)患者的医护人员开始出现流感样症状，引发外界担忧全球卫生机构控制这种神秘的致命病毒的能力。
世界卫生组织（WHO）周二在日内瓦召开紧急会议，以决定MERS确诊病例增多是否构成“国际关注的突发性公共卫生事件”。
佛罗里达州官员称，他们正在监测与这名MERS患者接触过的20名医护人员的健康情况，这些人员中包括一位已经前往加拿大的医生。他们还在努力查找在奥兰多两家医院与患者有过交叉接触的近100人。
“我们认为这不是最后一例病例，”佛罗里达州卫生官员KevinSherin说。“我们还会看到更多病例出现在我们社区……说实话，美国所有应急部门需要深入了解MERS，并且确保有应急方案。”
佛罗里达州的MERS病例是美国本土出现的第二例MERS病例，这两例病例的患者均为曾有沙特生活经历的医疗工作者。
美国白宫发言人卡尼（JayCarney）称，美国疾病控制与预防中心“十分重视当前的情况，目前正在与地方卫生机构密切协作”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）
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