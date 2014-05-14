美国接触过MERS患者的两名医护人员出现流感样症状

(本文由路透中文网编译提供)

路透5月13日 - 美国佛罗里达州一家医院两名接触过中东呼吸综合征(MERS)患者的医护人员开始出现流感样症状，引发外界担忧全球卫生机构控制这种神秘的致命病毒的能力。

世界卫生组织（WHO）周二在日内瓦召开紧急会议，以决定MERS确诊病例增多是否构成“国际关注的突发性公共卫生事件”。

佛罗里达州官员称，他们正在监测与这名MERS患者接触过的20名医护人员的健康情况，这些人员中包括一位已经前往加拿大的医生。他们还在努力查找在奥兰多两家医院与患者有过交叉接触的近100人。

“我们认为这不是最后一例病例，”佛罗里达州卫生官员Kevin Sherin说。“我们还会看到更多病例出现在我们社区……说实话，美国所有应急部门需要深入了解MERS，并且确保有应急方案。”

佛罗里达州的MERS病例是美国本土出现的第二例MERS病例，这两例病例的患者均为曾有沙特生活经历的医疗工作者。

美国白宫发言人卡尼（Jay Carney）称，美国疾病控制与预防中心“十分重视当前的情况，目前正在与地方卫生机构密切协作”。（完）