美国接触过MERS患者的两名医护人员出现流感样症状

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
(本文由路透中文网编译提供)
路透5月13日 - 美国佛罗里达州一家医院两名接触过中东呼吸综合征(MERS)患者的医护人员开始出现流感样症状，引发外界担忧全球卫生机构控制这种神秘的致命病毒的能力。
世界卫生组织（WHO）周二在日内瓦召开紧急会议，以决定MERS确诊病例增多是否构成“国际关注的突发性公共卫生事件”。
佛罗里达州官员称，他们正在监测与这名MERS患者接触过的20名医护人员的健康情况，这些人员中包括一位已经前往加拿大的医生。他们还在努力查找在奥兰多两家医院与患者有过交叉接触的近100人。
“我们认为这不是最后一例病例，”佛罗里达州卫生官员Kevin Sherin说。“我们还会看到更多病例出现在我们社区……说实话，美国所有应急部门需要深入了解MERS，并且确保有应急方案。”
佛罗里达州的MERS病例是美国本土出现的第二例MERS病例，这两例病例的患者均为曾有沙特生活经历的医疗工作者。
美国白宫发言人卡尼（Jay Carney）称，美国疾病控制与预防中心“十分重视当前的情况，目前正在与地方卫生机构密切协作”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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