报告：美国人寿命增加 生活方式不健康

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透12月11日（记者 Peter Rudegeair） - United Health Foundation发布的2012年美国健康排名显示，美国人均均寿命增加，但是健康程度并未增加，因可预防的慢性病发病几率高企。
寿命增加和美国人的不健康行为大相径庭。成年人肥胖率28%，糖尿病患病率近10%，高血压患病率超过30%。这三种疾病都被认为是心血管病的风险因素。
报告称，自1990年以来，早产儿死亡率下降了18%，心血管病死亡率下降了35%，癌症死亡率下降了8%。
2009年，美国人均寿命为78.5岁，比2000年高1.7岁。
“美国人寿命整体大幅增加，但是个体健康退化。”United Health Foundation医疗咨询师、UnitedHealth Group医疗事务负责人Reed Tuckson指出。
衡量美国人健康程度的24项指标包括吸烟、暴力和缺乏医疗保险等。
该报告整合了美国疾病控制中心、美国人口普查局和美国联邦调查局(FBI)等渠道的数据。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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