报告：美国人寿命增加 生活方式不健康

中国债市动态：现券持稳期货震荡走弱，美联储加息在望市场情绪谨慎
路透北京3月3日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率变动不大，国债期货震荡略收低。交易员表示，美联储3月会议加息在望，市场情绪谨慎，期货高开震荡，随后回落；中国两会（全国人大和政协会议）亦即将召开，投资者静待会议间隙是否会透露出新的政策信息。
(本文由路透中文网编译)
路透12月11日（记者 Peter Rudegeair） - United Health Foundation发布的2012年美国健康排名显示，美国人均寿命增加，但是健康程度并未增加，因可预防的慢性病发病几率高企。
寿命增加和美国人的不健康行为大相径庭。成年人肥胖率28%，糖尿病患病率近10%，高血压患病率超过30%。这三种疾病都被认为是心血管病的风险因素。
报告称，自1990年以来，早产儿死亡率下降了18%，心血管病死亡率下降了35%，癌症死亡率下降了8%。
2009年，美国人均寿命为78.5岁，比2000年高1.7岁。
“美国人寿命整体大幅增加，但是个体健康退化。”United Health Foundation医疗咨询师、UnitedHealth Group医疗事务负责人Reed Tuckson指出。
衡量美国人健康程度的24项指标包括吸烟、暴力和缺乏医疗保险等。
该报告整合了美国疾病控制中心、美国人口普查局和美国联邦调查局(FBI)等渠道的数据。(完)
路透北京3月3日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率变动不大，国债期货震荡略收低。交易员表示，美联储3月会议加息在望，市场情绪谨慎，期货高开震荡，随后回落；中国两会（全国人大和政协会议）亦即将召开，投资者静待会议间隙是否会透露出新的政策信息。
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路透上海3月3日 - 中国银行间市场周五流动性依旧宽松，月初短期资金供给持续充裕，价格亦明显回落；不过由于对季末资金面的担忧犹在，跨月品种利率仍高企。 交易员并指出，公开市场虽连续单日净回笼，但因月初流动性压力不大，预计下周资金有望保持平稳。不过随着月中缴税来临以及季末因素影响逐渐明显，随后资金面料将再度收缩。 “今天隔夜好松好松啊，7D（天）银行出的少，非银出的多，就跨月价格还是好贵，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，市场对跨月资金预期依旧不乐观，目前一个月期回购全市场加权利率在4.30%左右，一个月同业存单需求也不如之前那么好，目前价格升至4.20%-4.25%，较之前上行了15-20个基点（bp）。 她并谈到，下周二(7日)还有1,940亿元MLF（中期借贷便利）到期，不过正常情况下央行应该还会续做，应该对资金影响不大。 央行公开市场今日进行了300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天和28天期仍各为100亿元。据此计算，本周净回笼2,800亿元；其中今日净回笼50