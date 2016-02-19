美国逾三分之一成年人睡眠不足--研究

路透亚特兰大2月18日 （记者 Rich McKay） - 你昨晚睡眠充足吗？如果没有，那并非只有你这样。

据美国疾病控制与预防中心（CDC）周四发布的一项研究，美国逾三分之一成年人睡眠不足。

位于亚特兰大的埃默里大学医学院埃默里睡眠中心的负责人Nancy Collop博士熟悉这项研究，他表示“这是个大问题”。

“你的机能下降，注意力减弱。睡眠不足可导致严重的长期负面作用，也会令你的新陈代谢状况恶化。”

据美国睡眠医学学会和睡眠研究会，对于18到60岁的成年人而言，每天最少7小时睡眠才是健康的。

CDC分析了2014年接受调查的444,306名成年人的数据，发现65.2%的受访者称有最少7小时睡眠。

“改变生活方式，譬如每晚定时睡觉；早上定点起床；关掉或者撤走卧室里的电视、电脑和移动设备，可帮助人们获得所需的健康睡眠，”CDC人口健康部门的负责人Wayne Giles博士在声明中表示。

该研究显示，每晚睡眠不足7小时可导致肥胖、糖尿病、高血压、心脏病、中风和经常性精神沮丧的风险增加。

研究发现，最可能获得良好睡眠的是已婚或者有工作的人士，他们中分别有67%和65%的人称获得了充足睡眠。仅有56%的离异人士称睡眠充足，仅有略过半数的失业人士有每晚7个小时的规律睡眠。（完）