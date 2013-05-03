美国中年人自杀率大幅上升--研究

路透纽约5月2日(记者 Atossa Araxia Abrahamian) - 根据周四公布的一份联邦报告，1999-2010年期间，美国中年人群的自杀率大幅上升，这一趋势可能反映出经济剧烈下滑带来的压力。

美国疾病控制与预防中心(CDC)表示，在研究期间，美国35-64岁年龄段人群的年度自杀率增加28%，低于或高于这一年龄段人群的自杀率几乎未有变动。50多岁人群的自杀率在同期内翻番。

CDC称，自杀率的增加或反映出疲弱经济带来的影响，也呼应了止痛药使用量的增加。自杀率通常在经济不景气期间增加。

在研究期间，美国经济两度陷入衰退，一次是在2001年，一次是在2007年12月到2009年6月期间所谓的“大萧条”时期，当时的失业率高达10%。

研究发现，经济下行的压力令中年人付出了沉重的代价，一些人既要照顾小孩还要赡养年迈的父母，同时还需应对自身的健康问题。

在过去，举行活动预防自杀针对的重点往往是年轻人和老人，而非中年人。

研究称，这一发现说明，社会需要解决中年人很可能面临的精神健康问题和挑战。

CDC主任弗里登（Tom Frieden）表示：“自杀是一种相当普遍的悲剧。该报告凸显出扩充我们对风险因素认识的必要性，以便于我们筹划防止自杀的预防项目。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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